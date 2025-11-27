A diez días de la marcha de la Generación Z, realizada el 15 de noviembre de 2025, se informó la liberación de uno de los detenidos por los hechos de violencia registrados ese día, aunque seguirá su proceso en libertad.

La decisión fue tomada por el juez del caso durante la audiencia de Francisco “N” en el Reclusorio Norte, a quien se le acusa de tentativa de homicidio y también de resistencia de particulares.

Jóvenes supuestamente pertenecientes a la Generación Z, protestaron contra el actual gobierno (Rogelio Morales Ponce)

Uno de los detenidos fue liberado y dos más permanecerán en prisión tras actos de violencia en la marcha de la Generación Z

El miércoles 26 de noviembre 2025 se realizaron nuevas audiencias en el Reclusorio Norte en relación a los jóvenes detenidos por los hechos de violencia en la marcha de la Generación Z.

Durante la sesión, el juez determinó que Francisco “N” continuará su proceso en libertad, aunque con medidas cautelares que incluyen firma periódica y la prohibición de acercarse a las presuntas víctimas.

Otro de los detenidos, Bryan Alexis “N”, acusado de lesiones y robo, deberá permanecer en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte en lo que se evalúan las condiciones para el arraigo domiciliario.

Por su parte, Eduardo Josafat “N”, también detenido por lesiones y robo, permanecerá en prisión, por lo menos hasta que se realice su audiencia para determinar si procede o no una modificación a sus medidas cautelares.