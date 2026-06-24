El Partido Acción Nacional (PAN) decidirá hasta septiembre si se aliará con otras fuerzas políticas, como lo ha solicitado el PRI, rumbo a las elecciones de 2027.

Así lo informó Kenia López Rabadán al señalar que la decisión corresponderá a los órganos colegiados del PAN y deberá ser aprobada mediante votación.

“Será una discusión que daremos en los cuerpos colegiados que el propio PAN tiene para definir si vamos o no vamos en alianza con otros partidos”. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Sin embargo, Kenia López Rabadán destacó que, por ahora, el “PAN le apuesta a las y los panistas”, dejando entrever que el partido está enfocado en reforzar sus tres ejes: familia, patria y libertades.

Kenia López Rabadán (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM / Graciela López Herrera)

Kenia López Rabadán respalda a Jorge Romero en el tema de alianzas rumbo a 2027

En entrevista con medios de comunicación, Kenia López Rabadán destacó la estrategia tomada por Jorge Romero para apostar por perfiles panistas y fortalecer el partido, en lugar de basar su estrategia en alianzas.

“Me parece una gran decisión de Jorge Romero, porque para poder buscar una alianza con alguien más, lo que necesitas es estar fuerte como partido”, remarcó López Rabadán.

No obstante, reiteró que la decisión final será discutida y votada por los órganos colegiados del PAN, organismo que también evaluará las condiciones de una alianza en cada estado.

Jorge Romero (Cuartoscuro / Mario Jasso)

PRI pidió aliarse con el PAN, pero fue rechazado

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, llamó al PAN y a Movimiento Ciudadano a construir un bloque opositor para enfrentar a Morena en 2027, argumentando que era necesario “salvar a México”.

Sin embargo, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, ha rechazado en varias ocasiones una alianza nacional con el PRI para 2027, señalando que el PAN debe competir con su propia marca.