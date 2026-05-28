Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que Maru Campos es una figura presidenciable rumbo a 2030.

En entrevista para Azucena Uresti, el dirigente del PAN aseguró que Maru Campos es una de las mejores figuras que tienen hacia las elecciones 2030 para renovar la presidencia de México.

Asimismo, resaltó que Morena está ayudando a construir la fortaleza de la gobernadora de Chihuahua con lo que consideran persecución política tras la cita con la FGR del pasado 27 de mayo.

Maru Campos es presidenciable para 2030, asegura Jorge Romero

De acuerdo con Jorge Romero, el apoyo a Maru Campos está creciendo en el marco de los señalamientos en su contra y su reciente comparecencia ante la FGR, lo que la convierte en una figura presidenciable.

Asimismo, aseguró que Maru Campos es presidenciable para 2030; sin embargo no es la única figura del PAN que podría llegar a las boletas, pues considera que todos sus gobernadores y legisladores también son fuertes.

“Yo creo que naturalmente todas nuestros gobernadores y gobernadoras lo son…Sin duda alguna es en eso en lo que están construyendo a Maru, la están montando en una ola que muchísimos surfistas se quedan esperando toda su vida” Jorge Romero

Morena está ayudando a Maru Campos, asegura Jorge Romero

Por otra parte, Jorge Romero señaló que Morena es quien más está ayudando a crecer la figura de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Asimismo, aseguró que en el PAN están “felices” por la forma en la que Morena está montando a Maru Campos “en una ola que muchísimos surfistas se quedan esperando toda su vida”.

De acuerdo con el líder nacional del PAN, esto solo demuestra la torpeza del partido oficialista que le está “haciendo el favor” a la gobernadora con apoyo de gente, incluso fuera de Chihuahua.