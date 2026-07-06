Jorge Romero, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), pidió que la unidad que ha generado el Mundial 2026 permanezca para que México salga delante de sus grandes problemáticas.

“México tiene esperanza, lo vemos en cada familia que se reúne en cada niña y niño que se emociona, en cada persona que cree que sí se puede. Esa misma fuerza que hoy nos une alrededor del fútbol debe servirnos para recordar que también podemos unirnos para solucionar los problemas del país” Jorge Romero. PAN

El dirigente del PAN dijo que México es un país con esperanza orgullo y una enorme capacidad de unirse cuando comparte una causa en común.

Dicha causa en común sería recuperar la seguridad, fortalecer la economía, mejorar la salud, defender las libertades y reconstruir la confianza en las instituciones.

PAN se apunta para las grandes “soluciones” del país

Jorge Romero dijo que el país necesita menos división y más propósitos en común, menos confrontación y más capacidad para construir soluciones desde la ciudadanía, los gobiernos, los partidos y la sociedad civil.

En su caso dijo que el PAN está listo para poner de su parte en la construcción del país con más seguridad oportunidad de libertad.

Jorge Romero pide unidad y trabajar cerca de las familias ante las problemáticas de México

Jorge Romero agregó que ese trabajo deberá ser siempre al lado de las familias mexicanas, con unidad especial y soluciones.

Insistió que México puede salir adelante si el país se une cómo ha demostrado que es capaz de unirse para apoyar a la selección.