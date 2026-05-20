La gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, admitió que el Partido Acción Nacional (PAN) tiene que pedir disculpas, a pesar de que salió en defensa de los logros que ha conseguido.

“Yo sé que a lo mejor el Partido Acción Nacional y otros partidos, eh, debiéramos de pedir disculpas”. Maru Campos. Gobernadora de Chihuahua

Así lo señaló la mandataria estatal en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en la que señaló que tanto el PAN como otros partidos están obligados a disculparse por haber quedado mal con la población.

Sin embargo, también se lanzó en contra de Morena, pues acusó al partido oficialista de ejercer política por medio de la violencia y los discursos que dividen a la población.

Maru Campos acepta que el PAN debe pedir disculpas

Rumbo al proceso electoral 2027 en el que se renovará la gubernatura del estado de Chihuahua, la mandataria estatal, Maru Campos, aseguró que sí hay buenas opciones desde la oposición para sumarse a la contienda.

Sin embargo, la gobernadora reconoció que tanto el PAN como otros partidos de la oposición están obligados a pedir disculpas a la población por los errores en los que han incurrido en el pasado.

En especial porque Maru Campos admitió que “le han quedado mal a la población en muchos sentidos”, aunque no ahondó en episodios específicos sobre el mal desempeño del blanquiazul.

“A lo mejor el Partido Acción Nacional y otros partidos, debiéramos de pedir disculpas, le hemos quedado mal a la población en muchos sentidos” Maru Campos. Gobernadora de Chihuahua

Sin embargo, la gobernadora también aseguró que el PAN ha realizado un buen trabajo, no solo en el estado que gobierna, sino en otras entidades como el caso de Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato.

Por ello, insistió en que de cara a las elecciones 2027, sí hay buenas y distintas opciones políticas para hacer frente al oficialismo encarnado por Morena y sus aliados.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Maru Campos critica a Morena por postura confrontativa

Al reconocer que tanto el PAN como el resto de partidos opositores deben pedir disculpas a la población, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aprovechó para lanzarse en contra de Morena.

Así lo hizo debido a que acusó que el partido del gobierno federal, se caracteriza por ejercer la política por medio de posturas de violencia y sobre todo de la confrontación.

En ese sentido, Maru Campos señaló que Morena solo ha estado en busca de “excusas y pretextos para tapar sus crisis”, sus errores y sobre todo su incapacidad para ejercer el poder.

Además, lamentó que la visión de Morena para hacer política sea la de “gritar en una tribuna o gritar en un spot en las redes”, pues dijo que eso dista mucho del sentido de servir a la población.