Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, publicó un comunicado en sus redes sociales en donde aclaró el rechazo de un amparo contra una orden de aprehensión.

De acuerdo con el comunicado de Cabeza de Vaca, se ha apelando a un tribunal federal para revisar la decisión y mantener una suspensión provisional.

Amparo de Cabeza de Vaca impide su extradición desde Estados Unidos

Un comunicado publicado por Francisco García Cabeza de Vaca en sus redes sociales, revela que no puede ser extraditado desde Estados Unidos ante el amparo con el que cuenta.

Francisco García Cabeza de Vaca revela amparo contra orden de extradición desde Estados Unidos (@fgcabezadevaca / X)

Ante publicaciones en medios de comunicación, los abogados de Cabeza de Vaca negaron los avances en la solicitud de extradición desde México a Estados Unidos, en donde reside desde 2022.

Esto ante los cargos que la Fiscalía General de la República (FGR) le ha imputado como:

Delincuencia organizada

lavado de dinero, es decir operaciones con recursos de procedencia ilícita

Defraudación fiscal

No obstante, el ex gobernador ha acusado en múltiples ocasiones una persecución por ser parte de la oposición al gobierno de México al tener dos órdenes de aprehensión principales: una del 4 de octubre del 2022 y otra del 14 de febrero del 2024.

Cabe recordar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó al Juzgado Séptimo de Distrito de Tamaulipas que se presentó una solicitud de extradición a la Embajada de Estados Unidos en México.