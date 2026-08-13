El representante de los padres de los 43 de Ayotzinapa aseveró que la vinculación de Ángel Aguirre es un acto de que comenzó la justicia, a casi 12 años de su desaparición.

El también abogado, Isidoro Vicario, resaltó los indicios que probarían la vinculación de Ángel Aguirre con el ocultamiento de pruebas de la noche del 26 de septiembre.

Asimismo, los padres de los 43 normalistas también exigieron a la FGR que Ángel Aguirre pague todo el dolor que han sufrido.

Vinculación a proceso de Ángel Aguirre es comienzo de justicia: Padres de los 43

En entrevista con José Cárdenas, el abogado de los padres de los 43 de Ayotzinapa celebró la vinculación a proceso de Ángel Aguirre, a 12 años de la desaparición de los normalistas.

Declaró que si bien la audiencia fue maratónica, dio con la vinculación a proceso de Ángel Aguirre, por lo que sí estaría relacionado con la desaparición de los estudiantes.

Sin embargo, el abogado de los padres de los 43 también señaló que siguen sin pistas sobre el paradero de los normalistas de Ayotzinapa, que es su principal exigencia.

Isidoro Vicario señaló que los padres de los 43 lamentan que ninguno de los detenidos aporte datos para localizarlos por su derecho a guardar silencio; entre ellos, Ángel Aguirre.

Por lo que instó a la fiscalía especializada a que continúen las investigaciones en todas sus líneas, además de que se profundicen con resultados concretos sobre Ayotzinapa.

Padres de los 43 de Ayotzinapa esperan que Ángel Aguirre se quede en la cárcel

Al igual que Isidoro Vicario, otros colectivos y representantes de los padres de los 43 de Ayotzinapa se han pronunciado y celebrado la vinculación a proceso de Ángel Aguirre.

Al respecto, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México señaló que espera que Ángel Aguirre diga la verdad y no quede libre por todo el dolor sufrido.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan también aseguró que la vinculación es una “gota de esperanza” en toda la incertidumbre alrededor de Ayotzinapa.