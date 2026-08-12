Carlos Gutiérrez Mancilla, una vez más, dejó claro que el PRI respalda al dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, quien ha sido señalado por representantes de Morena como lo son Arturo Ávila, Ariadna Montiel y Alejandro Murat.

“Se van a topar siempre con la firmeza del PRI, se van a tomar siempre con el caracter para defender a los mexicanos. Nadie nos va increpar. Nadie va a callar a nuestro dirigente Alejandro Moreno”, advierte. Carlos Gutiérrez

Tras su enfrentamiento con Arturo Ávila en el Senado de la República, Gutiérrez -de 31 años- se reunió con diversos medios de comunicación, como ADN Noticias, para asegurar que el PRI enfrentará a Morena cada vez que mencionen a Alejandro Moreno -de 51 años-.

“Cada que mencionen a nuestro presidente y a nuestro partido van a tener una respuesta firme y clara desde el PRI y desde nuestra militancia” Carlos Gutiérrez

Llamándolos “narcopólitico”s, el priista sacó a relucir la investigación oficial contra el exgobernador de Oaxaca y 24 exfuncionarios de su gabinete por el presunto desvío de más de 98 mil millones de pesos.

Así como puso sobre la mesa la acusación formal contra Ariadna Montiel por un desfalco de más de 6 mil millones de pesos.

Señalamientos que responden a las críticas contra Alejandro Moreno, quien ha viajado en tres ocasiones a Estados Unidos para presentar una denuncia en el Departamento de Estado en contra de tres consejeros electorales, así como denunciar a líderes de Morena por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

🗣️ "Se van a topar siempre con la firmeza del PRI (@PRI_Nacional) (...) Nadie va a callar a nuestro dirigente Alejandro Moreno (@alitomorenoc)", señala el diputado Carlos Mancilla (@CarlosGMancilla) tras su enfrentamiento con Arturo Ávila (@arturoavila_mx). pic.twitter.com/XjiASFrobM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 12, 2026

Alejandro Murat amenazó a Alejandro Moreno, denuncia Carlos Gutiérrez

Carlos Gutiérrez no se guardó nada del enojo que experimentó al leer la publicación de Alejandro Murat, quien llamó muerto viviente (dead man walking) a Alejandro Moreno mientras criticaba su liderazgo y su reciente viaje a Washington.

Para Carlos Gutiérrez, las palabras “muerto viviente” son una clara amenaza.

“Murat le dice a Alejandro Moreno que es un muerto viviente, eso es una amenaza velada, mas porque viene de un gobierno que ha matado a más de 48 políticos, que todos los días periodistas reciben amenazas, así como los opositores” Carlos Gutiérrez

Por que reitera, que el partido político “no se va a dejar”.