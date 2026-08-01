La defensa legal de Danna Yanina acusó al Poder Judicial de Tamaulipas por presuntamente negar videograbaciones que resultarían clave para su expediente.

Con información de El Universal la defensa de Danna Yanina indicó que, pese a realizar la petición formal ante las autoridades y los procedimientos estipulados para ello, el Poder Judicial ha omitido entregar los registros audiovisuales de la audiencia inicial.

Videograbaciones que niega entregar el Poder Judicial son clave para presentar apelación, señala defensa de Danna Yanina

Los abogados de Danna Yanina acusaron al Poder Judicial de estar violando los derechos procesales de la joven al negar la entrega de las videograbaciones de la primer audiencia celebrada por su presunta participación en el caso Dafne Zapata.

Con información de El Universal, señalaron que esta acción entorpece gravemente el seguimiento del juicio, pues dicho material resulta clave para presentar el recurso de apelación a la vinculación a proceso dictada a Danna Yanina.

La defensa de Danna Yanina reiteró que la entrega de las videograbaciones es indispensable para la revisión exhaustiva de lo ocurrido ante la jueza y el posterior armado de sus estrategias legales.

Madre de Danna Yanina acusa irregularidades tras investigación del caso Dafne Zapata (Danna Yanina / FB)

Por ello, mediante un documento dirigido a la jueza María Ciria Mora González, los abogados recalcaron que el argumento de “indisponibilidad” del material es inconsistente.

Esto debido a que el registro de audio y video de las audiencias se genera de manera obligatoria desde el inicio de la sesión y debe entregarse a todas las partes involucradas.

Los defensores esperan que el material les sea entregado a la brevedad, pues señalaron que de no hacerlo representaría una grave desventaja y atenta contra los derechos que Danna Yanina tiene para poder presentar una defensa legal ante las acusaciones que enfrenta.