Oposición critica aprobación en lo general de reforma sobre doble nacionalidad

La oposición criticó la aprobación en lo general de la reforma constitucional sobre doble nacionalidad, avalada este martes por la Cámara de Diputados con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención.

Durante la discusión, diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron el alcance de la propuesta y señalaron que podría afectar los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad.

Reforma sobre doble nacionalidad desata críticas de la oposición tras aval en la Cámara de Diputados

Durante la sesión ordinaria de este martes 22 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma contra la doble nacionalidad, con el respaldo de Morena, PT y PVEM.

PRI, PAN y Movimiento Ciudadanos votaron en contra, acusando que la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, viola los derechos de los mexicanos y refleja el “temor” de Morena a la oposición.

Federico Döring, diputado del PAN, comparó la iniciativa con las políticas impulsadas por Donald Trump y sostuvo que la reforma es un prejuicio hacia los mexicanos con doble nacionalidad.

“¿Cuál es la diferencia entre Donald Trump discriminando a quienes, decía, ya no debían ser ciudadanos estadounidenses porque habían nacido ahí, pero eran un atentado a la soberanía y cultura americana?”. Federico Döring, diputado del PAN

Luego de la aprobación de la reforma sobre la doble nacionalidad en lo general, Francisco García Cabeza de Vaca también cuestionó esta decisión y fijó su postura a través de redes sociales.

Cabeza de Vaca señaló que la propuesta representa una restricción para los mexicanos con doble nacionalidad y cuestionó los argumentos utilizados para impulsar la reforma.

“La fobia del mal gobierno no es la doble nacionalidad. Es que un mexicano, con nacionalidad mexicana y estadounidense, pueda llegar a gobernar México y restablecer el orden, la paz y el Estado de derecho. Eso es lo que realmente les preocupa”. Francisco García Cabeza de Vaca

Oposición critica aprobación en lo general de reforma sobre doble nacionalidad (Captura de pantalla)

Tras la aprobación en lo general, la Cámara de Diputados continúa con la discusión en lo particular, donde se analizan las 226 reservas presentadas por los legisladores.