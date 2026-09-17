El Partido Verde manifestó públicamente que aún no define cuál será su postura en el Senado de la República sobre iniciativa de nacionalidad única presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Maki Esther Ortiz, senadora del Partido Verde por el estado de Tamaulipas, refirió que su bancada realiza un riguroso proceso de revisión para determinar el alcance y las implicaciones que tendría limitar el derecho a ser votado a una nacionalidad única.

Partido Verde evalúa si iniciativa de nacionalidad única de Sheinbaum atenta contra los derechos humanos

El Partido Verde aseguró que aún no define la postura que tomará en el Senado frente a la iniciativa de nacionalidad única que fuera enviada al Congreso por la presidenta Sheinbaum.

Ortiz manifestó que en primera instancia buscan establecer criterios claros sobre la manera en que afectaría la nueva normativa a quienes poseen doble nacionalidad y ejercen activamente sus deberes cívicos.

Puntualmente, la senadora señaló que hay miles de connacionales en la frontera o en Estados Unidos que ya nacieron o crecieron teniendo derecho a una doble nacionalidad.

Manuel Velasco admite división en PVEM por doble nacionalidad (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Por ello, el Partido Verde ha centrado su trabajo de análisis en la diferenciación fundamental de origen entre las personas que nacieron con dos nacionalidades y aquellas que optaron de forma voluntaria por adquirir un segundo pasaporte.

El principal punto de inflexión bajo análisis del Verde radica en determinar si limitar las oportunidades de representación electoral atenta contra las garantías esenciales de los derechos humanos.

En ese sentido, los legisladores analizan la equidad de una propuesta que permitiría a los ciudadanos emitir su voto pero les impediría competir para ser votados a cargos de elección popular.

Ante este complejo panorama, el Partido Verde mantendrá la revisión detallada con el propósito de ponderar la protección de los derechos humanos fundamentales antes de emitir un pronunciamiento oficial sobre la iniciativa de nacionalidad única.