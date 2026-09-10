Larry Rubin envía carta a Monreal contra la reforma de nacionalidad única

Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, envió una carta a Ricardo Monreal con su postura en contra de la reforma de nacionalidad única.

En la misiva, Larry Rubin externó al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, su firme preocupación por las probables restricciones a los derechos de las personas que posean doble nacionalidad.

Larry Rubin compartió a Monreal los motivos de su rechazo a la reforma de nacionalidad única

La carta de Larry Rubin, entregada Ricardo Monreal, subraya que condicionar la participación política a una nacionalidad única atenta contra los principios de proporcionalidad, igualdad y no discriminación.

American Society of Mexico señala que el Estado mexicano ha defendido de manera histórica que la adquisición de un pasaporte extranjero no vulnera el arraigo ni la identidad de su connacionales.

Por ello, Rubin califica como contradictorio institucionalizar una sospecha constitucional sobre quienes poseen doble nacionalidad, orillándolos a renunciar a una de ellas.

Según indicó a Monreal, esto podría restar autoridad jurídica y política a México al momento de rechazar tratos discriminatorios o de una presunta lealtad contra la comunidad mexicana en Estados Unidos.

En el texto, señala que la defensa de la soberanía nacional y la protección de los derechos de la población migrante en el exterior son compromisos plenamente compatibles.

En lugar de establecer restricciones derivadas de una nacionalidad única, Rubin sugiere abordar los eventuales conflictos de interés o subordinaciones extranjeras a través de mecanismos legales específicos, proporcionales y rigurosos.

Finalmente, Rubin externó a Monreal la confianza en que el Poder Legislativo sabrá encontrar una solución normativa que garantice la seguridad del Estado mexicano sin transformar la posesión de una segunda nacionalidad en una presunción de lealtad comprometida.