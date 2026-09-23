La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional contra la doble nacionalidad, con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención de un legislador del Partido Verde (PVEM).

El proyecto plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quienes busquen la presidencia, una gubernatura o la jefatura de CDMX, no tengan doble nacionalidad.

Cabe mencionar que el proyecto fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que las personas en estos cargos deben defender la soberanía y cuidar los intereses de México.

Sheinbaum propone prohibir doble nacionalidad a presidentes y gobernadores (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Diputados avalan reforma contra la doble nacionalidad con 344 votos a favor

Durante la sesión ordinaria de este martes 22 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma contra la doble nacionalidad, con el respaldo de Morena, PT y PVEM.

La reforma estipula que las personas con doble nacionalidad que aspiren a la presidencia o gubernatura deberán renunciar a su otra ciudadanía, a fin de que la mexicana sea su única nacionalidad.

Para esta etapa de la reforma contra la doble nacionalidad fueron registradas 226 reservas, mediante las cuales, los legisladores buscarán modificar distintos aspectos del dictamen.