Omar García Harfuch informó que Ramón Ángel “N”, alias “R1”, detenido recientemente, está vinculado no solo con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sino también con el feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Zapopan.

De acuerdo con el reporte del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el “R1” habría ordenado el ataque debido a la relación sentimental que Valeria Márquez mantenía con su hijo.

El presunto líder de una célula del CJNG enfrenta acusaciones por extorsión, narcotráfico y homicidios. Dadas estas revelaciones, se sumaría el feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025.

El “R1″ habría planeado asesinato de Carlos Manzo y Valeria Márquez

Omar García Harfuch dio información en la conferencia del 31 de julio de 2026, sobre la detención del “R1″, posible implicado en la planeación del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Sin embargo, Harfuch también informó que el “R1″ se vio involucrado en la planeación del feminicidio de Valeria Márquez ocurrido en Zapopan, Jalisco.

Según su reporte, Valeria Márquez sostenía una relación con el hijo del “R1″, por lo que se ordenó el feminicidio de la influencer. Sin embargo, el hijo del integrante del CJNG está libre.

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