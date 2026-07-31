Omar García Harfuch reveló que Samuel García Rivero, detenido y cercano al círculo del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, habría filtrado su agenda al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Uno de los detenidos identificado como Samuel ‘N’, quién formaba parte del círculo de Carlos Manzo y trabajaba en el municipio proporcionó información sobre sus actividades y movimientos a integrantes del CJNG y a la célula encargada de ejecutar el homicidio ” Omar García Harfuch , titular de la SSPC

Según el titular de la SSPC, Samuel García Rivero proporcionó información sobre las actividades y movimientos de Carlos Manzo a la célula criminal del CJNG encargada de ejecutar el homicidio.

El anuncio se dio durante la conferencia del 31 de julio de 2026, donde también se confirmaron detalles de la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala “R1”, autor intelectual del crimen.

Una mujer involucrada en brindar información al CJNG de Carlos Manzo

Además, Harfuch reveló que habían dos personas cercanas al círculo de Carlos Manzo que daban información directa a “El Licenciado” y a la célula de los “Rs” del CJNG, sobre las actividades del exalcalde.

Entre estos detenidos destaca una mujer que también habría participado para dar a conocer la agenda de Carlos Manzo a los grupos criminales que estaban en su contra.

“Son dos, es Samuel ‘N’ y una mujer que no recuerdo el nombre ahorita pero también está detenida ya” Omar García Harfuch , titular de la SSPC

Mientras que las investigaciones sobre la muerte del alcalde continúan.

Samuel García Rivero filtró los movimientos de Carlos Manzo antes de su asesinato

Cabe recordar que Samuel García Rivero era el director de Relaciones Públicas y Protocolo en el ayuntamiento de Uruapan cuando Carlos Manzo era su presidente municipal.

De acuerdo con las autoridades, Samuel García Rivero dio información confidencial sobre la agenda, movimientos y horarios de Carlos Manzo durante la celebración del Día de Muertos en Uruapan, día en el que fue asesinado a tiros.

Esta información fue dada a la célula criminal de los “Rs”, la cuál planeo y ejecutó el asesinato contra el ex edil.

Tras la detención del “R1”, autor intelectual del crimen, el Gabinete de seguridad comienza a dar más detalles de la investigación, así como ocurrió el asesinato del Carlos Manzo.