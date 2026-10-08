El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en colaboración con diversas dependencias, ya se trabaja en una estrategia para blindar las elecciones 2027.

Al respecto, señaló que es por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum que se están realizando reuniones entre distintas autoridades para revisar los focos rojos rumbo al proceso electoral.

Cabe destacar que la estrategia que prepara Omar García Harfuch, busca blindar las elecciones 2027 ante la posible infiltración del crimen organizado, que en 2024 dejó decenas de candidatos muertos.

Omar García Harfuch (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM / Graciela López Herrera)

Omar García Harfuch prepara estrategia para blindar elecciones 2027

De cara a las elecciones 2027, el Gobierno Federal ya trabaja en una estrategia para blindar el proceso en materia de seguridad, dio a conocer el secretario Omar García Harfuch.

Cuestionado sobre el tema, el funcionario federal resaltó que por instrucción presidencial, se han realizado distintas reuniones con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Asimismo, sostuvo que en los encuentros han participado la titular de la FGR, Ernestina Godoy y la consejera Jurídica, Luisa Alcalde, para analizar los focos rojos rumbo al proceso electoral.

De la misma forma, apuntó que los trabajos para identificar los puntos más urgentes de atender serán ejecutados de forma conjunta por diversas dependencias:

Secretaría de Seguridad

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Guardia Nacional

Policías estatales

Fiscalías estatales

No obstante, en sus declaraciones no precisó cuáles serían las acciones que forman parte de la estrategia que pretende evitar la infiltración de los grupos del crimen organizado.

Estrategia de seguridad para elecciones 2027 pretende evitar intervención criminal

Las declaraciones de Omar García Harfuch sobre la estrategia de seguridad, se dieron en respuesta a un cuestionamiento sobre la necesidad de blindar las elecciones 2027.

En especial porque durante las elecciones federales previas de 2024, se registraron 39 homicidios directos de candidatos, precandidatos y aspirantes en México, atribuidos al crimen organizado.

Entre los casos emblemáticos figuró el asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, que fue ejecutada el primero de abril durante su primer evento público de campaña.

Dos meses después, el 29 de mayo de 2024, fue ultimado José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, en su propio mitin de cierre.