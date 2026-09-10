Ariadna Montiel prevé que “grupos conservadores” inicien una “guerra sucia” contra quienes integran la Cuarta Transformación, rumbo a las elecciones de 2027.

“Los conservadores recurrirán a la guerra sucia, a la calumnia, fabricarán acusaciones e intentarán violar las reglas”. Ariadna Montiel, dirigente de Morena

En opinión de la dirigente de Morena, ese sector buscará difundir acusaciones falsas e intentará violar las reglas para salir favorecidos del próximo proceso electoral.

No obstante, Ariadna Montiel sentenció que “aquí va a ganar quien tenga la confianza y los votos” del pueblo, requisitos que, aseguró, mantiene Morena.

Ariadna Montiel advierte “guerra sucia” de conservadores en elecciones 2027

Durante su toma de protesta como representante de Morena ante el INE, la dirigente Ariadna Montiel acusó al viejo régimen de haber utilizado las instituciones electorales a su favor.

“Durante años los partidos del viejo régimen convirtieron al arbitro electoral en parte de sus estrategias”. Ariadna Montiel, dirigente de Morena

Además, apuntó que bajo el gobierno de los partidos neoliberales se avalaron, según dijo, fraudes electorales para perpetrarse en el poder a costa de la voluntad del pueblo.

“Solo recordar que en el pasado se avalaron fraudes electorales y por eso no nos extraña que un exconsejero electoral represente a un partido político”. Ariadna Montiel, dirigente de Morena

Ariadna Montiel sostuvo que no es de extrañar que los mismos partidos “conservadores” busquen “recuperar sus beneficios” a través de calumnias y fabricación de delitos.

Por ello, dijo esperar que el nuevo Consejo Electoral del INE haga valer la voluntad del pueblo frente a cualquier intento o intención de violentar los resultados.

Ariadna Montiel prevé “guerra sucia” rumbo a elecciones 2027 (Especial)

Ariadna Montiel confía en ventaja sobre el resto de partidos en elecciones 2027

En entrevista con medios, Ariadna Montiel aseguró que Morena sigue siendo un movimiento vivo y activo, y que las críticas en su contra provienen de quienes no cuentan con la confianza del pueblo.

En ese sentido, afirmó que la contienda electoral de 2027 la ganarán quienes cuenten con la confianza y el respaldo del pueblo, cualidades que posee la Cuarta Transformación.