El actor y productor Eugenio Derbez respondió a las críticas en su contra realizadas por José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras el video en el que llama a los mexicanos a votar el próximo 2 de junio.

Luego de que el pasado viernes 24 de mayo en un video Eugenio Derbez hizo pública su postura referente a las elecciones México 2024, José Ramón López Beltrán lo tachó de ser un comediante hipócrita, clasista y fatuo, entre otros calificativos negativos.

En entrevista con Azucena Uresti, Eugenio Derbez aclaró que no responderá con agresiones al hijo mayor de AMLO, sino con hechos.

Eugenio Derbez no quiere confrontarse con José Ramón López Beltrán; dice que no le afectan las críticas

Cuestionado sobre los descalificativos de José Ramón López Beltrán en su contra, Eugenio Derbez evitó ahondar en la polémica con el hijo del presidente y refirió que las cosas las toma de quien vienen.

Reiteró que el video en el que ofrece su opinión sobre las elecciones lo hizo por “amor a México” y aclaró que su mensaje fue de unidad.

“Las cosas siempre las toma uno de quien vienen y yo la verdad no me meto en discusiones. Lo hago por amor a México, mi mensaje fue de unidad y yo respondo no con agresiones, yo respondo con hechos, no con palabras y mucho menos con agresiones” Eugenio Derbez

Aclaró que las críticas y los descalificativos del hijo de AMLO no le afectan y no les pone atención.

También aprovechó para agradecer a todas las expresiones de apoyo que recibió de usuarios en redes sociales y colegas.

Eugenio Derbez explica por qué hizo un llamado a votar el 2 de junio

Tras declararse apartidista, el comediante Eugenio Derbez sostuvo que su llamado a votar el 2 de junio fue porque “le preocupa el país” y no quería dar un mensaje simple.

“Yo lo hice con toda la intención de hacer una invitación a votar a la gente porque me preocupa mi país, no quise dar un mensaje simple de ‘este 2 de junio tienes que ir a votar’, quise ir más allá”, expuso el actor que actualmente reside en Estados Unidos.

Señaló que la invitación a votar no fue a favor de una candidata o candidato en específico; e incluso, apuntó que todavía no hay alguien que le convenza y que no decepcione a México.