En la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México (CDMX), se registró una balacera la tarde del 27 de julio de 2026 que dejó como saldo una persona muerta y al menos dos heridas.

De forma extraoficial se dio a conocer que la víctima fue identificada como Edgar Iván Rivera Segura, de 42 años, alias “El Valentín”, quien supuestamente era familiar cercano de líderes de La Unión Tepito.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado su identidad ni el móvil del crimen. Tampoco se informó sobre personas detenidas por este ataque.

Motociclistas habrían desatado balacera en la Plaza de Santo Domingo

En un comunicado, la SSC informó que la víctima era un hombre de 42 años y que otros dos más de 39 años resultaron heridos en la balacera ocurrida en la esquina de Belisario Domínguez y República de Brasil.

Según el periodista Jorge Becerril, el ataque en la Plaza de Santo Domingo fue perpetrado por dos personas que iban en una motocicleta y quienes luego huyeron hacia la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con reportes, los responsables se desplazaban a pocos metros de la Plaza de Santo Domingo cuando dispararon al menos siete veces contra un hombre que caminaba por el lugar.

El sitio continúa bajo un cerco virtual, mientras policías de Inteligencia analizan la ruta de los agresores para ejecutar su captura.

Balacera en Plaza de Santo Domingo (Michelle Rojas)

“El Valentín” murió en la balacera en Santo Domingo

Según el periodista Carlos Jiménez, el hombre muerto fue identificado como Edgar Iván Rivera Segura, alias “El Valentín”, presunto operador de Los Herrera Segura, familia criminal vinculada a La Unión Tepito.

Presuntamente, la víctima era tío de uno de los líderes de La Unión Tepito y ya había sido detenido en varias ocasiones por delitos como homicidio, extorsión y robo.