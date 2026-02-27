Mediante redes sociales, la jurista y miembro de Morena, Olga Sánchez Cordero, destapó su candidatura para asumir la vicepresidencia del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) para el periodo de gestión 2026-2029.

Puesto que en la actualidad ocupa Rafael Enrique Valenzuela Mendoza como Vicepresidente para los Institutos y Rina Marissa Aguilera Hintelholher como Vicepresidenta.

Olga Sánchez Cordero va por la vicepresidencia del INAP

“Formo parte de la planilla de ‘innovación continua’ que busca llegar a la dirección del INAP”, cita Olga Sánchez Cordero junto al video de su campaña.

El cual surge durante el proceso de renovación de la estructura directiva del Instituto Nacional de Administración Pública.

Olga Sánchez Cordero (Cortesía)

Olga Sánchez Cordero, quien tiene una participación activa y de alto nivel en el Instituto, asegura buscar la vicepresidencia en el Consejo Directivo para que exista una mayor participación de las mujeres en la administración pública.

“Las instituciones hoy, como el INAP, se construyen en comunidad y con equidad. Creo en un INAP que forma liderazgo en total conciencia y perspectiva de género, reconociendo el papel trasformador de las mujeres en el servicio público” Olga Sánchez Cordero

Bajo este argumento, invita a votar por ella y por los integrantes de la planilla “innovación continúa”, el próximo 31 de marzo.

“Al votar por la innovación continua es parte de este afianzamiento de reconocer que se trata de la legitimidad de un proyecto eficaz, institucional y democrático” Olga Sánchez Cordero

Quiero compartir con ustedes que formo parte de la planilla de “innovación continua” que busca llegar a la dirección del @inap_mx. pic.twitter.com/s0wtwa6PhF — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) February 26, 2026

Propuesta y enfoque de Olga Sánchez Cordero en el INAP

La diputada federal de Morena, Olga Sánchez Cordero, ha expresado la necesidad de consolidar al INAP a través de innovación y mejora de la administración pública.

La innovación será la referencia para “la formación, investigación, profesionalización de la administración pública en México e Iberoamérica”.

Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero / X)

Este 2026, la INAP renovará su Consejo Directivo basándose en el Reglamento Electoral y las Reglas de Operación del Sistema INAP.

Por lo que primer trimestre de 2026, el organismo inició un proceso de renovación de su estructura.

Luego de 70 años, el INAP se encuentra en un punto de inflexión. Su gran reto es recuperar el prestigio académico y la solvencia ética para dejar de ser percibido como un refugio político.