La reforma a la Ley de Amparo fue aprobada en la Cámara de Diputados, sin embargo, Olga Sánchez Cordero se abstuvo de votar y en una entrevista explicó por qué tomó esta postura.

Olga Sánchez Cordero resaltó que una reforma a la Ley de Amparo era necesaria, pues se estaban cometiendo muchos excesos en los juicios, sin embargo, no estaba tan de acuerdo con la propuesta.

En entrevista con López-Dóriga, la diputada morenista Olga Sánchez Cordero fijo que la propuesta del ejecutivo no era “la manera de plantear esta reforma” a la Ley de Amparo.

Pese a la necesidad de reformar la Ley de Amparo, Olga Sánchez Cordero resaltó que hay puntos importantes que no se consideraron en la iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Olga Sánchez Cordero, diputada de Morena, dijo que ella tenía cinco puntos cruciales que, a su consideración, debieron ser considerados en la reformar la Ley de Amparo, pero sólo detalló dos: