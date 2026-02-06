El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) confirmó este jueves 5 de febrero la muerte de quién fue su presidente durante dos periodos continuos: Carlos Reta Martínez.

La causa de muerte de Carlos Reta Martínez, originario de Michoacán, no se ha dado a conocer, aunque podría estar relacionado con su edad, pues tenía 82 años.

¿Quién fue Carlos Reta Martínez?

Carlos Reta Martínez fue un político, profesor, académico, consultor en políticas públicas y una figura central en el desarrollo y profesionalización de la administración pública en México.

Quienes trabajaron con él lo describen como una persona metódica, dialogante y profundamente institucional, más interesado en construir acuerdos y formar cuadros que en el protagonismo político.

¿Qué edad tenía Carlos Reta Martínez?

Carlos Reta Martínez tenía 82 años de edad al momento de morir.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Reta Martínez?

Dado que Carlos Reta Martínez nació el 4 de marzo de 1943, su signo zodiacal es Piscis.

¿Carlos Reta Martínez estaba casado?

Los reportes indican que Carlos Reta Martínez sí estaba casado.

¿Carlos Reta Martínez tenía hijos?

De acuerdo con la información, Carlos Reta Martínez tiene dos hijas.

¿Qué estudió Carlos Reta Martínez?

Carlos Reta Martínez estudió Administración Pública en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y, posteriormente, ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estudió:

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública

Posgrado en Ciencias Políticas y Administración Pública

¿Cuál es la trayectoria de Carlos Reta Martínez?

Carlos Reta Martínez fue profesor en diversas materias en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Asimismo, Carlos Reta Martínez fue servidor público al desempeñarse en cargos como:

Diputado federal en la LVI Legislatura (1994–1997)

Director General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) en la Secretaría de Gobernación

Diversas funciones en Secretaría de Educación Pública

Carlos Reta Martínez fue presidente de la INAP durante los periodos de 2014 a 2017 y de 2017 a 2020, donde el instituto se consolidó y ofreció conferencias, debates sobre administración pública y temas de ética y gobernanza.

