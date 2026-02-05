El jueves 5 de febrero de 2026 se confirmó la muerte de Carlos Reta Martínez, expresidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), a los 82 años de edad.

Reconocido por consolidar una de las etapas más influyentes del organismo durante sus dos períodos consecutivos al frente, Reta Martínez dejó huella en la administración pública mexicana.

Su trayectoria incluyó estudios en la Universidad Michoacana y la UNAM, además de cargos relevantes en la Secretaría de Gobernación y la SEP.

Murió Carlos Reta Martínez, expresidente del INAP (Redes sociales)

Confirman muerte de Carlos Reta Martínez, expresidente del INAP

El 5 de febrero de 2026, se confirmó la muerte de Carlos Reta Martínez, expresidente del INAP durante los períodos de 2014 a 2017 y de 2017 a 2020, donde la institución alcanzó un auge.

Carlos Reta Martínez nació el 4 de marzo de 1943 y estudió administración pública en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, una de las instituciones más antiguas del país.

Tras su paso por la universidad en Michoacán, Carlos Reta Martínez continuó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cursando Ciencias Políticas y Administración Pública.

Más allá de su labor como administrador público, Carlos Reta Martínez ocupó cargos políticos importantes como legislador y dentro de dependencia gubernamentales como:

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Educación Pública

Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Carlos Reta Martínez, aunque podría atribuirse a su edad, pues el expresidente del INAP ya tenía 82 años.