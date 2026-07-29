La Fiscalía General de Justicia de la CDMX liberó una orden de aprehensión contra el empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez, señalado de agredir violentamente a una recepcionista del hotel Park Life Santa Fe Paradox.

La agresión de Octavio Jorge Cortés Jiménez, captado en video y viralizado en redes sociales, es investigado como tentativa de feminicidio.

La fiscal Bertha Alcalde Luján confirmó que además se emitieron alertas migratorias e internacionales, mientras se indaga la posible complicidad de un guardia de seguridad y otros empleados del hotel en el ataque feminicida.

Fiscalía de la CDMX libera orden de aprehensión contra Octavio Jorge Cortés Jiménez

Bertha Alcalde Luján confirmó que se liberó una orden de aprehensión contra el empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez, luego de que agredió a la recepcionista del hotel Park Life Paradox en Santa Fe.

El informe con Ciro Gómez Leyva detalla que Octavio Jorge Cortés Jiménez tiene acusaciones penales, por lo que se liberó la orden de aprehensión, que aseguran también tiene “alerta migratoria y alerta internacional”.

Estas acciones se tomaron luego de que la víctima judicializó la denuncia y que el hecho se investigue como tentativa de feminicidio.

Fiscalía investiga al guardia de seguridad y busca si hay otros cómplices

La fiscal de la CDMX confirmó que hay orden de aprehensión contra Octavio Jorge Cortés Jiménez, pero también que investigan al guardia de seguridad que permitió la agresión.

Luján señaló que la Fiscalía está teniendo “intervención y revisión” de la empresa de seguridad. Sin embargo, no existe denuncia contra el guardia de seguridad que permitió la acción violenta.

Por otra parte, también se apuntó que se investiga si hubo actuación de otro personal del hotel, así como la misma investigación a Park Life Paradox en Santa Fe.