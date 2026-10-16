Octavio Jorge Cortés Jiménez, acusado de agredir física y verbalmente a una recepcionista del hotel Park Life Paradox en Santa Fe, será deportado este 16 de octubre desde Estados Unidos para enfrentar el proceso penal en México.

De acuerdo con los reportes, Octavio Jorge Cortés será entregado a autoridades de la CDMX y posteriormente puesto a disposición de un juez por su presunta participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

De concretarse la entrega en la frontera de Estados Unidos-México y su traslado a la CDMX, la audiencia inicial del caso está programada para los próximos días en la capital del país.

Octavio Cortés será deportado para enfrentar cargos por tentativa de feminicidio

Octavio Jorge Cortés Jiménez será deportado hoy, viernes 16 de octubre de 2026, desde Estados Unidos para enfrentar a la justicia mexicana por feminicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con información difundida por el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, se prevé que el empresario llegue a México alrededor de las 15:00 horas a través del puente internacional de San Ysidro.

Se prevé que en ese punto fronterizo sea entregado a elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Octavio Jorge Cortés será ingresado al Reclusorio Oriente tras ser deportado de Estados Unidos

Edgar Adaya, abogado de la víctima, indicó que Octavio Jorge Cortés podría arribar a la capital mexicana en un avión privado alrededor de las 19:00 horas, para posteriormente quedar a disposición de las autoridades judiciales.

Tras su llegada, se prevé que Octavio Jorge Cortés sea sometido a una revisión por parte del médico legista y trasladado al Reclusorio Oriente, donde enfrentará el proceso penal correspondiente por feminicidio en grado de tentativa.

La audiencia inicial para la formulación de imputación contra Octavio Jorge Cortés por la agresión a la recepcionista de Park Life Paradox, está prevista para el sábado 17 de octubre.

Jorge Octavio Cortés Jiménez, empresario de Sinaloa (Especial )

¿Por qué deportarán a Octavio Jorge Cortés a México?

La deportación de Octavio Jorge Cortés, está relacionada con la agresión ocurrida el 29 de junio de 2026 contra una recepcionista del hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

Las cámaras de seguridad captaron a Octavio Jorge Cortés insultando a la trabajadora, arrebatándole su teléfono celular, jalándola del cabello y golpeándola en repetidas ocasiones.

La Fiscalía capitalina obtuvo una orden de aprehensión contra Octavio Jorge Cortés por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Cabe recordar que Octavio Jorge Cortés fue detenido el 12 de agosto en San Diego, California, cuando presuntamente intentaba ingresar ilegalmente a Estados Unidos por vía marítima.

Desde entonces, Octavio Jorge Cortés permaneció bajo custodia de las autoridades estadounidenses hasta que se determinó su deportación; la imputación deberá resolverse ante las autoridades judiciales mexicanas.