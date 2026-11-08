El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, alcanzó un acuerdo con las representaciones sindicales para modificar las reglas de evaluación del personal de carrera judicial, retirar las amenazas de despido y reanudar las actividades el próximo 9 de noviembre.

El acuerdo se alcanzó después de intensas protestas y paros laborales registrados en al menos 17 estados de la República, ante la inconformidad de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) por los lineamientos de la Ley de Carrera Judicial.

Las modificaciones buscan atender los reclamos de miles de empleados que manifestaron preocupación por su estabilidad laboral y cuestionaron los criterios establecidos para evaluar su desempeño.

Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Hugo Aguilar Ortiz acuerda cambios en las evaluaciones del personal judicial

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo reuniones con representantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) y del Órgano de Administración Judicial (OAJ) para atender las demandas de la base trabajadora.

Entre los acuerdos alcanzados se encuentra modificar las disposiciones relacionadas con las evaluaciones del personal de carrera judicial, así como retirar los exámenes extraordinarios solicitados por superiores jerárquicos.

Asimismo, las partes acordaron eliminar las disposiciones que pudieran derivar en despidos, suspensiones o sanciones disciplinarias como consecuencia de estas evaluaciones.

Los trabajadores habían expresado su inconformidad al considerar que los exámenes no contaban con criterios suficientemente claros y podían poner en riesgo su estabilidad laboral, pese a los años de experiencia acumulados en juzgados y tribunales.

Con los cambios, las evaluaciones tendrán un propósito diagnóstico y de mejora de las capacidades institucionales, en lugar de funcionar como un mecanismo de carácter punitivo.

SCJN y sindicatos instalarán mesas de diálogo para garantizar estabilidad laboral

Las autoridades judiciales y las representaciones sindicales acordaron formalizar las modificaciones reglamentarias y darles seguimiento mediante mesas de diálogo permanentes.

Estos espacios permitirán revisar las demandas de los trabajadores, atender posibles inconformidades y establecer mecanismos para mejorar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del país.

Con el acuerdo, la SCJN y los sindicatos también buscan poner fin a las movilizaciones laborales y facilitar el regreso a las actividades el próximo 9 de noviembre.