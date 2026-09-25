Clara Brugada invitó a los capitalinos a asistir al cierre de gira de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

“Después de recorrer el país, nuestra presidenta vuelve a casa ¡Acompañemos a la primera presidenta de México a la plaza más importante del país!“. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

La jefa de gobierno de CDMX recordó que este evento de presentación de avances y rendición de cuentas se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre a las 10:00 a.m. en la plancha del Zócalo.

El evento marca el cierre de una gira que ha llevado a Claudia Sheinbaum por todo el país, donde ha presentado los logros de su gestión y reforzado su mensaje de continuidad y bienestar.

Acompañemos a nuestra presidenta @Claudiashein este domingo 27 de septiembre en el Zócalo capitalino, en el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas por estos dos años de gobierno.



Será un momento para escuchar los avances, los resultados y el rumbo que estamos… pic.twitter.com/M2w9rnJRrG — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 24, 2026

Claudia Sheinbaum cerrará su gira del Segundo Informe en el Zócalo de la CDMX

Desde la Plaza Mayor, la jefa de gobierno Clara Brugada afirmó que la gira de Claudia Sheinbaum será una oportunidad para conocer los avances, resultados y dirección hacia el bienestar de nuestro país.

Previamente, la presidenta había dicho en la mañanera del 24 de septiembre de 2026 que se trata de un informe de rendición de cuentas, más no de una movilización nacional de partidos.

“No es una movilización nacional, es una asamblea para informar lo que hemos hecho en la CDMX (...) es el cierre de la gira que estoy haciendo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por último, Claudia Sheinbaum señaló que, una vez que concluyan las comparecencias de sus funcionarios como parte de la glosa del Segundo Informe, se abordarán otros temas relevantes para el país.

Claudia Sheinbaum inicia última etapa de su gira del Segundo Informe (Michelle Rojas)

Claudia Sheinbaum visitará cinco estados antes de cerrar gira por su Segundo Informe

La presidenta Claudia Sheinbaum decidió que el Zócalo de la CDMX será el cierre de su gira. No obstante, todavía hay cinco estados pendientes de presentar el Segundo Informe.

De acuerdo con el itinerario final de Sheinbaum, estos son los últimos estados que visitará: