Luego de tres semanas de recorrido, la presidenta Claudia Sheinbaum finalizará su gira con motivo del Segundo Informe de Gobierno, durante la cual visitará los siguientes cinco estados:

Puebla Tabasco Guerrero Michoacán Sonora

En esta última parte de presentación de avances y rendición de cuentas, Claudia Sheinbaum comenzará sus actividades el jueves 24 y finalizará el domingo 27 de septiembre de 2026.

¿Cuándo y dónde será la gira de Claudia Sheinbaum? Agenda del 24 al 27 de septiembre de 2026

La agenda de actividades públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum comenzará el jueves en Puebla, continuará en cuatro estados y finalizará en la CDMX el 27 de septiembre.

Claudia Sheinbaum finalizará su gira tras el Segundo Informe de Gobierno (Elizabeth Ruiz / Elizabeth Ruiz)

Aunque el programa todavía puede cambiar, se prevé que estos sean los horarios y fechas de las actividades.

Jueves 24 de septiembre:

07:30h. Mañanera del Pueblo: En Salón Tesorería, Palacio Nacional, Cuauhtémoc, CDMX

10:00h. Ceremonia Oficial de Bienvenida al presidente de la República de Corea: En Palacio Nacional, Cuauhtémoc, CDMX

17:30h. Honestidad y resultados Puebla: En Centro Expositor, Puebla, Puebla

Viernes 25 de septiembre:

07:30h. Conferencia de Prensa: En Campo Militar N.30-A, Villahermosa, Centro, Tabasco

10:45h. Honestidad y resultados Tabasco: En Estadio Olímpico de Villahermosa, Centro, Tabasco

15:00h. Honestidad y resultados Guerrero: En Expoforum Mundo Imperial, Acapulco, Guerrero

18:30h. Honestidad y resultados Michoacán: En Pabellón Don Vasco, Morelia

Sábado 26 de septiembre:

10:15h. Honestidad y resultados Sonora: En Centro de Usos Múltiples. Hermosillo, Sonora

Domingo 27 de Septiembre:

10:00h. Honestidad y resultados: En el Zócalo, Cuauhtémoc, CDMX

Claudia Sheinbaum en gira

Claudia Sheinbaum cerrará su gira del Segundo Informe el 27 de septiembre en la CDMX

Después de haber visitado todos los estados de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum cerrará su gira del Segundo Informe el domingo 27 de septiembre a las 10:00 am en plancha del Zócalo de la CDMX.

La presidenta reiteró en la mañanera del 24 de septiembre de 2026 que se trata de un informe de rendición de cuentas, y no de una movilización nacional de partidos.