Luego de tres semanas de recorrido, la presidenta Claudia Sheinbaum finalizará su gira con motivo del Segundo Informe de Gobierno, durante la cual visitará los siguientes cinco estados:
- Puebla
- Tabasco
- Guerrero
- Michoacán
- Sonora
En esta última parte de presentación de avances y rendición de cuentas, Claudia Sheinbaum comenzará sus actividades el jueves 24 y finalizará el domingo 27 de septiembre de 2026.
¿Cuándo y dónde será la gira de Claudia Sheinbaum? Agenda del 24 al 27 de septiembre de 2026
La agenda de actividades públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum comenzará el jueves en Puebla, continuará en cuatro estados y finalizará en la CDMX el 27 de septiembre.
Aunque el programa todavía puede cambiar, se prevé que estos sean los horarios y fechas de las actividades.
Jueves 24 de septiembre:
- 07:30h. Mañanera del Pueblo: En Salón Tesorería, Palacio Nacional, Cuauhtémoc, CDMX
- 10:00h. Ceremonia Oficial de Bienvenida al presidente de la República de Corea: En Palacio Nacional, Cuauhtémoc, CDMX
- 17:30h. Honestidad y resultados Puebla: En Centro Expositor, Puebla, Puebla
Viernes 25 de septiembre:
- 07:30h. Conferencia de Prensa: En Campo Militar N.30-A, Villahermosa, Centro, Tabasco
- 10:45h. Honestidad y resultados Tabasco: En Estadio Olímpico de Villahermosa, Centro, Tabasco
- 15:00h. Honestidad y resultados Guerrero: En Expoforum Mundo Imperial, Acapulco, Guerrero
- 18:30h. Honestidad y resultados Michoacán: En Pabellón Don Vasco, Morelia
Sábado 26 de septiembre:
- 10:15h. Honestidad y resultados Sonora: En Centro de Usos Múltiples. Hermosillo, Sonora
Domingo 27 de Septiembre:
- 10:00h. Honestidad y resultados: En el Zócalo, Cuauhtémoc, CDMX
Claudia Sheinbaum cerrará su gira del Segundo Informe el 27 de septiembre en la CDMX
Después de haber visitado todos los estados de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum cerrará su gira del Segundo Informe el domingo 27 de septiembre a las 10:00 am en plancha del Zócalo de la CDMX.
La presidenta reiteró en la mañanera del 24 de septiembre de 2026 que se trata de un informe de rendición de cuentas, y no de una movilización nacional de partidos.