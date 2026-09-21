La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presume que hasta el domingo 20 de septiembre con su gira por el Segundo Informe de Gobierno ha recorrido 26 estados.

“Ayer cerramos 26 estados”, dijo Sheinbaum durante su conferencia mañanera de este 21 de septiembre como parte de la gira por su Segundo Informe, siendo los estados visitados:

Morelos Durango Zacatecas San Luis Potosí Aguascalientes Colima Jalisco Nayarit, Nuevo León Coahuila Tamaulipas Veracruz Chiapas Oaxaca Campeche Yucatán Quintana Roo Hidalgo Tlaxcala Guanajuato Querétaro Estado de México Chihuahua Baja California Baja California Sur Sinaloa

Los estados que Sheinbaum visitará para el cierre de gira por el Segundo Informe de Gobierno

Sheinbaum ya prepara el cierre de la gira por su Segundo Informe de Gobierno “este fin de semana cerramos”, expresó la presidente ante el próximo viernes 25 de septiembre y donde visitará los estados de:

Guerrero

Michoacán

Sonora

Tabasco

Ciudad de México

Más de 600 mil personas en gira por su Segundo Informe de Sheinbaum

Otros de los detalles que presumió la presidenta Sheinbaum sobre su gira por su Segundo Informe, fue la asistencia hasta ahora de más de 600 mil personas, además de calificar reuniones como “buenas asambleas”

“En general han sido asambleas muy buenas, mucho entusiasmo, cerca de 600 mil personas las que sumando todas la asambleas hemos logrado reunir y ya vamos al cierre en estos días”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Tras el cierre de la gira por su Segundo Informe, Sheinbaum indicó que a partir del 1 de octubre, habrá algunos informes más o glosa con algunas secretarías, además de que se hablará de las iniciativas que se enviaran o ya ha sido enviadas al Congreso