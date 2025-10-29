Acusan a Adán Augusto López de avalar empresas vinculadas a Hernán Bermúdez Requena

¿Adán Augusto López avaló empresas vinculadas a Hernán Bermúdez Requena? Revelan que en al menos dos de estas intervino como notario.

Revelan que Adán Augusto López nombró a Hernán Bermúdez Requena como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pese a que contaba con antecedentes irregulares.

Estas son las empresas vinculadas a Hernán Bermúdez Requena que Adán Augusto López habría avalado

A través del periódico El Universal, se dio a conocer los vínculos que tendrían Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena, señalado como el supuesto líder del grupo criminal La Barredora.

De acuerdo con una investigación del medio, Adán Augusto López se encontraba al tanto de las empresas vinculadas a Hernán Bermúdez Requena, entre las que se encuentran:

SEVIPRO nació el 7 de agosto de 1998 en la Notaría 27 de Villahermosa, a cargo de Adán Augusto López Agentes de Protección compañía de seguridad privada registrada el 9 de abril de 2005 relacionada con la familia Bermúdez Requena Impacto Seguridad Profesional creada el 4 de agosto de 1998 en la Notaría 54 de Tlacotalpan, Veracruz, aunque operaría en Villahermosa Multicolores Integrados se creó el 6 diciembre de 1999, ha prestado servicios relacionados con la custodia, vigilancia, capacitación, adiestramiento de agentes, traslado de valores y para emprender investigaciones Sistemas Logísticos en Seguridad Privada creada el 12 de junio de 2009

Y es que en al menos dos de estas sociedades anónimas vinculadas a Hernán Bermúdez Requena, Adán Augusto López habría intervenido como notario público en la creación o modificación en sus consejos de administración:

SEVIPRO

Agentes de Protección

Revelan que empresas vinculadas a Hernán Bermúdez Requena y avaladas por Adán Augusto López continúan activas

El Universal reveló que el Registro Público de Comercio señala que estas empresas continúan activas.

En 2020 -cuando Adán Augusto López era gobernador- SEVIPRO y Agentes de Protección fueron incluidas en la lista de proveedores del Estado, aunque especificaron que sus licencias de operación estaban vencidas.

En su reportaje, el medio destacó que entre 2003 y 2009 dos de las empresas vinculadas con Hernán Bermúdez Requena obtuvieron contratos con el ISSSTE en Tabasco por más de 12 millones de pesos .

Se trata de Agentes de Protección y SEVIPRO, quienes obtuvieron cinco contratos a través de licitaciones públicas.

El 9 de enero del 2009, Agentes de Protección obtuvo su contrato más jugoso ante el ISSSTE de Tabasco por 3 millones 161 mil 812 pesos.

El 25 de junio del 2009, Agentes de Protección habría sido vetada por la Secretaría de la Función Pública por irregularidades en licitaciones y pidió a todas las instancias federales abstenerse de contratarla.

El medio señaló que Adán Augusto López nombró en 2019 a Hernán Bermúdez como director de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Pese a que él y su hermana Elba Guadalupe controlaban cinco empresas de seguridad, las cuales estaban vinculadas con presuntos prestanombres y contaban con antecedentes irregulares.