El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López, propuso que la vacante de Janine Otálora en el TEPJF quede vacante hasta las elecciones de 2027.

“Lo más probable, creo yo, y lo más sensato jurídicamente, lo más prudente es que quede vacante hasta 2027″. Adán Augusto López, senador de Morena

Y es que Janine Otálora anunció que dejará su cargo como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el 31 de octubre, como se establecía en su designación en 2016.

Esto en rechazo de la reforma al Poder Judicial que ampliaba dicho cargo hasta 2027, y la cual agregó el artículo 98 constitucional que menciona a la posible sucesora de Janine Otálora.

¿Quién es Janine Otálora? Magistrada del TEPJF (Janine Otálora vía X)

Adán Augusto López propone que vacante de Janine Otálora en TEPJF quede vacía hasta elecciones 2027

Medios de comunicación cuestionaron a Adán Augusto López sobre el proceder sobre la vacante de Janine Otálora en el TEPJF, de lo que aseguró no habría problema en esperar a votar en las elecciones 2027.

Adán Augusto López afirmó que el TEPJF tendría quórum suficiente para llevar a cabo sus sesiones hasta 2027, cuando se sometan a votación a cinco magistrados de la Sala Superior.

Aunque también explicó que sería necesario analizar si se aplica el artículo 98 constitucional, que menciona a María del Rocío Balderas como posible sustituta de Janine Otálora en el TEPJF.

El senador agregó que habría un vacío legal, sin embargo, no se llamará a votaciones, además de que en las elecciones 2025 el mandato sólo era elegir a dos magistrados de la Sala Superior.

Para @adan_augusto debe quedar vacía la vacante de @JanineOtalora en la Sala Superior del @TEPJF_informa y que en 2027 se someta a votación.



Admite que hay un vacío legal, porque incluso puede interpretarse el primer párrafo del 98 constitucional para que entre la segunda mujer… pic.twitter.com/phU8MVfAvW — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) October 21, 2025

Asimismo, Adán Augusto López dio a conocer que la notificación de Janine Otálora llegó a Mesa Directiva del Senado pero todavía se someterá a consideración previo a notificar al TEPJF sobre su salida.