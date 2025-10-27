El nombre de Melchor López Hernández, hermano de Adán Augusto López, se viralizó tras ser vinculado a una red que favorecía empresas con contratos millonarios.

Melchor López Hernández y su hermano de Adán Augusto López provienen de una familia de notarios que han ganado gran popularidad.

¿Quién es Melchor López Hernández, hermano de Adán Augusto López?

Melchor López Hernández es hijo de Payambé López Falconi, quien fue un notario de gran influencia en Tabasco y uno de los primeros aliados de López Obrador en el estado.

Payambé López Falconi murió el 6 de diciembre, pero es recordado por el apoyo que le dio al expresidente de México.

Payambé López Falconi (@adan_augusto)

La madre de Melchor López Hernández, Aurora Hernández Sánchez —también fallecida— fue maestra de la Escuela Normal Rural de Tabasco.

Melchor López Hernández y Adán Augusto López tienen una hermana llamada Silvia Aurora , quien es contadora pública y mantiene un perfil bajo.

Aunque ha sido clave en el aparato logístico y financiero de las giras políticas de su hermano Adán Augusto.

Su hermana Rosalinda López Hernández murió el 5 de junio del 2024 a los 56 años de edad; fue una política con amplia trayectoria, primero en el PRD y después en Morena.

Murió poco después de haber sido electa senadora por Tabasco en las elecciones de 2024, estuvo casada con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón.

Melchor López Hernández es el hermano menos visible públicamente , aunque también está vinculado a las actividades notariales.

¿Cuántos años tiene Melchor López Hernández, hermano de Adán Augusto López?

No hay información pública disponible sobre la edad de Melchor López Hernández.

¿Quién es la esposa de Melchor López Hernández, hermano de Adán Augusto López?

Se desconoce información sobre la esposa de Melchor López Hernández.

Melchor López Hernández, hermano de Adán Augusto López (@raychagoya / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Melchor López Hernández, hermano de Adán Augusto López?

Melchor López Hernández ha llevado su vida privada alejada del medio público, por lo que no se tiene información sobre sus hijos.

¿Qué estudió Melchor López Hernández, hermano de Adán Augusto López?

Al igual que su familia, Melchor López Hernández se desempeña como notario, por lo que sus estudios fueron enfocados a este ámbito.

¿En qué ha trabajado Melchor López Hernández, hermano de Adán Augusto López?

En 2018, Melchor López Hernández rindió protesta como fedatario titular de la Notaría Pública número 13 del municipio de Centro en Tabasco.

Melchor López Hernández y Adán Augusto López, señalados de crear empresas fantasmas y favorecer con contratos millonarios

El nombre de Melchor López Hernández se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer la investigación en contra de Adán Augusto López.

Y es que Adán Augusto López ha sido acusado de otorgar millones a empresas de amigos y clientes en Tabasco, además de crear una red de empresas fantasma vinculadas a desvíos de Pemex.

En estas acusaciones, Melchor López Hernández también ha sido señalado de favorecer a amigos y gente cercana a su hermano Adán Augusto López.

Desde su trabajo en la Notaría Pública número 13, Melchor López Hernández también habría constituido empresas vinculadas a la investigación de La estafa maestra.

En la cual se reveló un esquema de triangulación de recursos públicos de 11 dependencias federales a 128 empresas, la mayoría inexistentes o “fantasmas”.

Además de certificar empresas con contratos en Dos Bocas, la edificación de oficinas, ductos, renta de maquinaria a Pemex y venta de equipo médico al IMSS Bienestar.