Dan a conocer que notarías de Adán Augusto López certificaron empresas con contratos en Dos Bocas, la edificación de oficinas, ductos, renta de maquinaria a Pemex y venta de equipo médico al IMSS Bienestar.

Al menos 10 compañías se habrían visto beneficiadas con contratos con el gobierno federal y de Tabasco, con ganancias de más de 11 mil millones de pesos.

A través del periódico El Universal se dio a conocer que cinco notarías de Tabasco en cabezadas por Adán Augusto López y cuatro de sus cercanos certificaron empresas.

Las notarías habrían dado fe de compras de terrenos inmuebles y acciones en otras compañías .

También habrían certificado en al menos una decena de compañías la modificación de accionistas y apoderados legales.

Se trata de 10 empresas que habrían obtenido millonarios contratos con el gobierno federal y de Tabasco con ganancias que superan los 11 mil millones de empresas.

Estas empresas tuvieron el contrato para construir la infraestructura en Dos Bocas, carreteras y libramientos, construcción de oficinas y ductos, la realización de estudios y renta de maquinaria para Petróleos Mexicanos (Pemex), y la venta de equipo médico al IMSS-Bienestar.

Entre las empresas señaladas se encuentran:

Constructora Elvic de Víctor Hugo Pérez Olave fue constituida en 1985 en la notaría del padre de Adán Augusto López Hernández.

Pero fue en 2005 ante la fe de Adán Augusto que Constructora Elvic comenzó a registrar sus movimientos.

Aunque se había mantenido como un negocio local, empezó a tener contratos con el gobierno de Tabasco.

A finales del 2018 fue contratada por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes para repavimentar caminos federales en el municipio de Tlacotalpa, por 9 millones de pesos .

En mayo del 2019 recibió su primer contrato con Pemex Exploración y Producción por un monto de 236 millones de pesos .

Fue a finales del 2023 que firmó su último contrato con Pemex para la construcción de oficinas e instalaciones de zona de pruebas en Tabasco, por un monto de 986 millones de pesos .

Gravera Río Puxcatán, de Humberto Bermúdez Requena, pasó de ser un proveedor estatal a recibir contratos millonarios.

De entre 2021 y 2025 recibió más de 46 millones de pesos con Pemex , y hasta de 16 millones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) .

Escudero Construcciones de Andrés Escudero Aguilar, ganó la licitación por 986 millones de pesos con Pemex para construir oficinas y una zona de pruebas en Tabasco junto a la Constructora Elvic.

También figura como accionista en Grupo Industrial Samaria y en Inmobiliaria y Constructora Samaria, propiedad de Humberto Bermúdez Requena.

En 2024 recibió un contrato por 969 millones de pesos en la obra del libramiento de Villahermosa.

Otra notaría involucrada en esta red es la de Miguel Cachón Álvarez, después de que constituyó Portacelis Gas and Oil, a nombre de Miguel Ángel Aparicio.

Solo un año después de su creación y de haber obtenido el permiso de la Secretaría de Energía para importar aditivos, fue sancionada.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la señaló por presunto fraude al introducir al país combustible sin declararlo como lo que era, huachicol fiscal.

El Universal también dio a conocer que una de las empresas a la que la Secretaría de Energía, en ese momento encabezada por Rocío Nahle, le otorgó un permiso para importar hidrocarburos a menos de un año de ser constituida fue sancionada e inhabilitada por el SAT.

Esto luego de que se le comprobaron prácticas relacionadas con el huachicol fiscal.

Otra firma que obtuvo contratos millonarios en Dos Bocas pertenecía a un socio hermano de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal y señalado como el supuesto líder del grupo criminal La Barredora.

Las tres empresas en las que Humberto Bermúdez aparece como socio han llevado acciones ante la fe notarial de Adán Augusto.

Electromecánica y Construcción Domex del Sureste de Rodolfo Ramos Robelo y a los hermanos Carlos y Jorge Domínguez Hernández también ha sido cliente de la Notaría 29.

A cinco años de su construcción ha recibido contratos millonarios por lo que se mantiene en la mira:

2023 con el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) por 638 millones de pesos 2024 con Pemex por 448 millones de pesos 2025 con Pemex por 222 millones de pesos

Otras empresas señaladas son:

Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis

Romedic señalada por sostener contratos a sobrecosto con el IMSS-Bienestar durante la pandemia de Covid-19

Olán constituyó sus empresas Aman Desarrollos y JAOA Corporativo en 2025, ha sido señalado por presuntamente ser amigo de los hijos del expresidente López Obrador.