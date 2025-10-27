Además de periodistas y políticos nacionales, al cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego acudieron alcaldes y políticos locales como Alessandra Rojo De la Vega.

Aunque Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no publicó contenido permanente en sus redes sociales, circulan videos en los que se le ve estar en una especie de palco con Maria Laura Medina de Salinas, esposa del dueño de Grupo Salinas.

A Alessandra Rojo de la Vega se le ve en el video cantando música mexicana mientras Ricardo Salinas Pliego hace su entrada y saluda a la gente.

Patricio Lozano acude a cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego

Otro funcionario local que no compartió contenido sobre el evento en sus redes sociales pero que se ve en el video es Patricio Lozano, alcalde Pesquería, Nuevo León por el Partido Acción Nacional (PAN).

En varias ocasiones, Patricio Lozano ha publicado videos de cuando acude a CDMX por alguna situación pero en esta ocasión tampoco colgó contenido de su estancia en la Arena CDMX.

Patricio Lozano en cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego (Captura de pantalla )

Lilly Téllez acude a cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego y manda mensaje contra Morena

La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) y expresentadora de noticias en TV Azteca, Lilly Téllez, fue de las que dio un mensaje político claro: sacar a Morena del gobierno.

En su discurso no solo felicitó a Ricardo Salinas Pliego por hacerle frente a los que dijo son políticos corruptos sino pidió no tener miedo y echara a Morena del gobierno.

“No tengan miedo de luchar contra los corruptos que están ahorita del gobierno. Fuera Morena, aquí hay pura gente buena, no tengan miedo en alzar la voz... hay que defender a México... ya no queremos vivir con miedo y lo primero que hay que hacer es perder el miedo a los corruptos, perder el miedo al gobierno mafioso... y vamos a echarlos... felicito a Ricardo Salinas Pliego por su cumpleaños y porque a tenido el arrojo de hacerle cara a los corruptos desde hace muchos años...” Lilly Téllez. Senadora PAN

Lilly Téllez dijo que el empresario se ha rebelado ante injusticias, ineptitud y abusos del gobierno, ello respecto a los créditos fiscales que tiene pendientes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a los que ha respondido con amparos para ganar tiempo.