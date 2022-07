El hermano de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Pío López Obrador, aseguró que no cometió ningún delito en el video donde se le ve recibir dinero en efectivo.

Pío López Obrador aseguró que desde el 2020 se levantó una denuncia para que fuera investigado por los hechos documentados en video pero hasta el moment o no se ha llegado a nada.

Por ello, aseguró que tuvo que promover un amparo federal debido a que las autoridades electorales no decidían su judicializar su caso o declarar el no ejercicio de no acción penal.

“Yo lo que estoy exigiendo es justicia porque yo estoy absolutamente convencido, estoy consciente de que yo no cometí ningún delito. Jamás he cometido una falta, mucho menos un delito” Pío López Obrador

Investigación a Pío López Obrador no se congeló por ser hermano de AMLO

Pío López Obrador aseguró a Expansión que la investigación por el video donde se le ve recibiendo dinero en efectivo no se congeló por ser hermano de AMLO, hipótesis que, aseguró, es totalmente falsa.

“Eso es un error. o sea, eso es totalmente falso” Pío López Obrador

Asimismo, dijo que son 3 cosas lo que lo han ayudado:

la Constitución su asesor jurídico, Pablo Romo Valdés su “pequeña y verdadera familia” que son su esposa y su hijo.

Pío dijo que solo ha recibido apoyo de su pequeña y verdadera familia” pero no de su hermano, AMLO.

“Pero fuera de esos 3 elementos, a mí no me ha ayudado absolutamente nadie” Pío López Obrador

Pío López Obrador aclaró que se presentó a declarar en cuanto fue citado y ofreció al Ministerio Público su participación como “facilitador para que las investigaciones fluyeran y se llevara a cabo a la brevedad posible.

Además de no haber sido requerido, el hermano de AMLO reclamó que no se citó a las personas que denunció el 2 de octubre de 2020 por cometer delitos; estos soy:

Carlos Loret de Mola

David León Romero

Pío López Obrador se amparó para que las autoridades tengan un plazo para resolver su caso

Por otra parte, Pío López Obrador aclaró que el amparo que tramitó es para que las autoridades investigadoras tengan un plazo para realizar el proceso adecuado en su caso.

Esto por considerar que “no puedes tardar con este tema el tiempo indeterminado”; en ese sentido, el plazo establecido vencería el próximo martes 26 de julio.

De no cumplir con su obligación, se tendrá que proceder de acuerdo a la ley de amparo, aseguró el hermano de AMLO.

El amparo promovido por Pío López Obrador requiere al agente del Ministerio Público y a su superior, el fiscal general Alejandro Gertz Manero, quienes deberán cumplimentar la investigación.