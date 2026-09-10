Luis Fernando Salazar explicó qué quiso decir con “vamos a ir tras de ti”, frase que fue tomada como una amenaza a Enrique Acevedo; asegura que fue por razones legales.

“La expresión que utilicé me refería única y exclusivamente a la vía legal. Es la vía en la que creo para dirimir controversias”. Luis Fernando Salazar, senador de Morena

La explicación del senador de Morena se da tras la disculpa que compartió en sus redes sociales, en donde refirió que sigue en contra del reportaje de Enrique Acevedo ya que se vio reflejado a nivel personal.

Sin embargo, la explicación y disculpa de Luis Fernando Salazar se da tras el rechazo de varios integrantes del Senado, así como de organizaciones y medios de comunicación, por la violencia contra el periodismo de México.

Luis Fernando Salazar explica qué quiso decir con “vamos a ir tras de ti” contra Enrique Acevedo

“Vamos a ir tras de ti” se refería únicamente a la vía legal, aunque no fue la manera correcta en la que se refirió a Enrique Acevedo, por la amenaza y los insultos, explicó Luis Fernando Salazar.

Luis Fernando Salazar explica qué quiso decir con “vamos a ir tras de ti” contra Enrique Acevedo (Especial)

Referente al plural de “vamos a ir tras de ti”, Luis Fernando Salazar señaló que se refería a los servidores públicos que han sido señalados en distintos momentos sobre acuerdos o nexos con el crimen organizado.

Fue en entrevista con Pamela Cerdeira que Luis Fernando Salazar dio más detalles sobre la disculpa y amenaza que habría hecho a Enrique Acevedo y que su error fue no especificar que se refería a la vía legal.

Luis Fernando Salazar reiteró en este tenor que se vio reflejado con el reportaje hacia Julieta Ramírez, ya que enfrentaría un proceso legal con una página de Facebook por presuntas calumnias.

Pese a esto, Luis Fernando Salazar aseguró que se hará responsable de sus palabras, porque es un funcionario público, aunque repitió que el reportaje de Enrique Acevedo no tendría la suficiente acreditación.

Explicación de Luis Fernando Salazar es rechazada por Artículo 19: siguió con la criminalización

En el mismo espacio de MVS Noticias, Luis Fernando Salazar también se disculpó con el gremio periodístico, aunque aseguró que su reacción fue en respuesta al acoso del que personalmente ha sido objetivo.

Sin embargo, la organización Artículo 19 condenó la amenaza contra Enrique Acevedo y aseguró que la disculpa de Luis Fernando Salazar sólo siguió con la criminalización y estigmatización.

Artículo 19 hizo un llamado al senador a que se abstenga de emitir discursos amenazantes o abusar de su rol como funcionario público en contra de Enrique Acevedo o cualquier periodista.