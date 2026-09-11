La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su total desacuerdo y condena ante las amenazas digitales proferidas por el senador Luis Fernando Salazar contra el periodista Enrique Acevedo.

Durante la conferencia del Pueblo del 11 de septiembre, la mandataria calificó de inaceptable el lenguaje utilizado por el legislador de Morena, Luis Fernando Salazar, subrayando que las diferencias de opinión jamás deben escalar hacia la intimidación.

“No estoy de acuerdo en la forma en que se expresó el senador de Morena de Coahuila al periodista Enrique Acevedo, no es correcto, mi solidaridad” Claudia Sheinbaum

Aunque el senador eliminó sus mensajes y ofreció una disculpa, Claudia Sheinbaum enfatizó que los servidores públicos tienen la obligación de mantener un trato respetuoso hacia la prensa.

Claudia Sheinbaum condena mensaje de Luis Fernando Salazar a Enrique Acevedo

Durante su conferencia de prensa mañanera en Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad con el periodista Enrique Acevedo y condenó la postura del senador Luis Fernando Salazar.

Señaló que no es correcto la manera en la que se expresó Luis Fernando Salazar.

Claudia Sheinbaum destacó que el uso de la red social y las palabras utilizadas contra el comunicador “son condenables y no deben pasarse por alto”.

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