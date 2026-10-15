Pablo Lemus informó que 17 policías se encuentran bajo investigación hasta el 15 de octubre de 2026, señalados por el supuesto uso indebido de la fuerza durante las protestas por el agua en Jalisco.

“Les comunico que 17 oficiales de la Policía Estatal ya están siendo investigados por su presunta actuación fuera de los protocolos y el uso indebido de la fuerza”. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Ante las acusaciones de detenciones irregulares, uso de gases lacrimógenos y chorros de agua a presión, el gobernador de Jalisco prometió aclarar lo sucedido y definir posibles sanciones.

Pablo Lemus también mencionó que el Gobierno de Jalisco se mantiene en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para responder a las posibles fallas en el protocolo.

Pablo Lemus anuncia posibles sanciones contra 17 policías por uso indebido de fuerza

En redes sociales, el gobernador Pablo Lemus anunció que los 17 policías bajo investigación fueron identificados por presuntamente actuar fuera de los protocolos y utilizar la fuerza de manera indebida.

Por ambas razones, los uniformados fueron citados ante el personal de Asuntos Internos de la Policía Estatal, donde se dará continuidad a las diligencias hasta esclarecer lo ocurrido.

Pablo Lemus hizo énfasis en que, una vez concluidas las investigaciones, se determinarán, de ser el caso, las posibles sanciones correspondientes al grado de responsabilidad.

Aunque no especificó cuáles serían los castigos para los uniformados, afirmó que las agresiones de oficiales durante las protestas por el agua no quedarán sin respuesta.

“Las investigaciones no terminan aquí. Ninguna falta o exceso cometido quedará sin respuesta” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Por su parte, colectivos han denunciado que durante las protestas por el agua potable se registraron 37 detenciones arbitrarias, tortura, uso excesivo de la fuerza.

Jaliscienses se manifestaron por la mala calidad de agua que reciben en sus hogares (Fernando Carranza García)

Pablo Lemus reconoce a policías que actuaron conforme a las instrucciones

En el mismo mensaje, Pablo Lemus expresó su reconocimiento a las mujeres policías y a los elementos que, según afirmó, actuaron con profesionalismo y respeto durante la movilización ciudadana.

De acuerdo con el gobernador, estos agentes acataron la instrucción de mantenerse firmes y evitar confrontaciones con los manifestantes afuera de Casa Jalisco.

“Quiero expresar mi reconocimiento a las mujeres policías y a todos los elementos que acataron la instrucción de aguantar, mantenerse firmes y conducirse con profesionalismo y respeto Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

El mandatario estatal también informó que su administración mantiene coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para revisar lo ocurrido y corregir las posibles irregularidades detectadas.