Gruopo Reforma ofreció una disculpa a la presidenta de México Claudia Sheinbaum por revictimizarla tras el acoso sexual que vivió en la CDMX.

Las supuestas disculpas se publicaron en la primera plana del impreso del periódico Reforma luego de que la presidenta de México acusó revictimización el 5 de noviembre de 2025.

Reforma ofreció "una disculpa" a la presidenta Claudia Sheinbaum tras revictimizarla (Especial)

Estas son las disculpas de Reforma a Claudia Sheinbaum por difundir imágenes donde fue acosada

El jueves 6 de noviembre de 2025 el periódico Reforma ofreció una disculpa a Claudia Sheinbaum, luego de que esta condenó la publicación revictimizante.

En su disculpa, Reforma aseguró que su intención “nunca fue ofender” a Claudia Sheinbaum “sino defenderla”.

“En todo agravio percibido, la intención pesa. La nuestra no fue ofenderla, sino defenderla. México es un país traumatizado por años de violencia cotidiana que incluye terribles magnicidios” Reforma

En su supuesta disculpa, Reforma insistió en la revictimización bajo el argumento de una preocupación por la seguridad en torno a Claudia Sheinbaum y es que consideró que “es de esta manera” que se pueden evitar los casos de acoso.

“Por ello, el enfoque de la publicación fue sobre una evidente vulnerabilidad. Una disculpa a la mujer agraviada; una alerta sobre la importancia de proteger la seguridad de la Presidenta en el entorno violento que vivimos” Reforma

En su disculpa, Reforma hace caso omiso de las alarmantes cifras de acoso sexual en vía pública que ha sufrido el 51% de la población en México:

Según la Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del total de mujeres de 15 años o más que han sido agredidas en espacios públicos al menos una vez en su vida, el 45.6% lo ha sido. De ese total, el 42% de las agresiones fueron de tipo sexual.

Una estimación apunta a que, en 2020, prácticamente 5 millones de mujeres en México fueron víctimas de acoso sexual y/o acoso callejero.

En la CDMX, se registraron 9 mil 498 denuncias por acoso sexual en espacios públicos entre enero de 2015 y el 21 de febrero de 2025.

Rechazan disculpa de Reforma por revictimizar a la presidenta

Las disculpas de Reforma no han recibido buenos comentarios y es que algunos señalan que continúan quitándole responsabilidad del agresor al centrarse en la seguridad de .

Además consideran que Reforma difundió las imágenes del acoso sexual a Claudia Sheinbaum por “morbo” y no por generar conciencia, lo que se trata de una revictimización.

Claudia Sheinbaum (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM / Graciela López Herrera)

Claudia Sheinbaum acusa que sufrió revictimización por parte del Reforma por difundir imágenes del acoso que sufrió

Claudia Sheinbaum expresó que las fotos publicadas por Reforma donde mostraban el momento en el que fue víctima de acoso por parte de un sujeto en el Centro Histórico de la CDMX la revictimizaban.

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México exigió una disculpa por parte del medio de publicación que difundió en primera plana el acoso que sufrió.

“Por otro lado, y lo tengo que decir, el uso de la imagen. También es delito, la verdad. Y aprovecho para decir porque hay cosas que tienen límite y particularmente las fotos que aparecen en el periódico Reforma me parecen un asunto de revictimización” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum destacó que más allá de ideología la difusión de estas imágenes no era correcto pues “ya rebasa todos los límites”.

“Ya más allá de los asuntos políticos, de que no estemos de acuerdo, de que se han vuelto un periódico de la derecha, sin noticias, sino pura propaganda” Claudia Sheinbaum

En su mensaje, Claudia Sheinbaum puntualizó que incluso podría recurrir a la Ley Olimpia por la difusión de esas imágenes sin su autorización.

“Es un asunto de calidad humana. Está fuera de toda ética, toda moralidad. Pero además, si uno lo cataloga, puede entrar la Ley Olimpia o la revictimización” Claudia Sheinbaum

Aunque aseguró que no procederá contra Reforma, si señaló que “hay límites para todo”.