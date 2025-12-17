Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México rechaza vínculos de Alex Tonatiuh Márquez con huachicol fiscal hasta este momento.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del miércoles 17 de diciembre, Claudia Sheinbaum, presidenta de México dio a conocer que Alex Tonatiuh Márquez, director de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), tendrá que ser investigado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Además tras su salida recordó que acciones hizo el ex funcionario mientras estaba en su cargo.

Esta salida que fue determinada por el director de la ANAM, Rafael Fernando Marín Mollinedo se da en medio del señalamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos de retirarle su visa.

Sheinbaum rechaza vínculos de Alex Tonatiuh Márquez con huachicol fiscal “hasta este momento” asegura que se le investigará

Al ser cuestionada directamente sobre este tema en su conferencia mañanera del pueblo del miércoles 17 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió lo que sabe sobre el retiro de Alex Tonatiuh Márquez de Aduanas.

De acuerdo con la presidenta de México este decisión de cesar de su cargo a Alex Tonatiuh Márquez fue tomada por Rafael Fernando Marín Mollinedo, director de la ANAM, sin que diera más detalles al respecto, aunque adelantó que se tendría que investigar su actuar como funcionario.

"Lo consideró así el director de aduanas Rafael Marín y si hay cualquier investigación tiene que informarlo en su momento la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Tiene que ir informando la secretaria si hay alguna queja o por noticia siempre se hacen investigaciones. Pero finalmente tomó la decisión el director de Aduanas de relevarlo de su cargo y él estuvo de acuerdo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

También fue cuestionada si Alex Tonatiuh Márquez habría formado parte de la red del llamado huachicol fiscal del que fue señalado.

Por lo que la presidenta de México expresó que “no hay nada hasta este momento que pueda indicar que así fue”.

E incluso la presidenta Claudia Sheinbaum recordó las acciones que hizo este funcionario durante su gestión como dar información sobre el buque de Tampico, Tamaulipas relacionado con huachicol fiscal que desencadenó una amplia investigación en esa materia.

Pese a esta aportación y que el ex funcionario de Aduanas ya fue retirado de su cargo, la presidenta de México fue insistente en que se le tiene que investigar.