Anatalía Jocelyn Gutiérrez, exverificadora de la Agencia Nacional de Aduanas, consiguió una suspensión que por el momento frena el proceso en su contra por el caso de la red de huachicol fiscal liderada por los hermanos Farías Laguna.

El juicio sobre delitos en materia de hidrocarburos o huachicoleo se frena por el momento pero ella seguirá en la cárcel.

Se trata del caso por el que permitieron la operación de 32 buques con huachicol fiscal de la red de los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán:

Anatalía Jocelyn Gutiérrez espera el 10 de diciembre para saber que pasará con el caso de huachicol fiscal en su contra

El 10 de diciembre se sabrá si se concede el amparo tramitado desde el mes de septiembre a favor de la exfuncionaria de Aduanas, Anatalía Jocelyn Gutiérrez.

Ello permite que cuando se llegue a la etapa intermedia el juez de control no ordene la apertura de la siguiente etapa del caso hasta que se resuelva el amparo.

¿De que se le acusa a Anatalía Jocelyn Gutiérrez?

De acuerdo con las imputaciones que le señala la Fiscalía General e la República (FGR), Anatalía Jocelyn Gutiérrez habría recibido sobornos para dejar ingresar buques cargados de combustible robado como otros productos a fin de evadir impuestos.

Lo documentado contabiliza solo 32 barcos de contrabando mediante los cuales ingresaron a México millones de litros de combustible desde Estados Unidos.

Fernando Farías Laguna se encuentra prófugo de la justicia mientras 13 funcionarios presuntos integrantes de la red de huachicol fiscal fueron detenidos dos meses atrás, incluida Anatalía Jocelyn Gutiérrez.

Los cargos que que les imputados son delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.