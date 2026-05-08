La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el fin del ciclo escolar 2025-2026 se adelantará debido al Mundial 2026 y a las altas temperaturas que afectan al país, una decisión que ya genera debate entre especialistas, padres de familia y organizaciones civiles.

Mario Delgado, titular de la SEP, informó que el calendario escolar para educación básica, que originalmente concluía el 15 de julio de 2026, ahora finalizará el 5 de junio de 2026.

Con ello, estudiantes tendrían cerca de tres meses sin clases antes del próximo ciclo escolar.

La medida ha provocado críticas en distintos sectores, principalmente por el posible impacto en el aprendizaje y el aumento del rezago educativo.

Mundial 2026 y calor extremo: las razones detrás del adelanto del fin de clases

La SEP explicó que el ajuste al calendario escolar responde tanto a la organización del Mundial 2026 como a las condiciones climáticas extremas que se esperan en varias regiones de México durante el verano.

Sin embargo, organizaciones como Mexicanos Primero advirtieron que reducir casi dos meses de clases podría profundizar las desigualdades educativas, especialmente entre estudiantes en situación vulnerable.

Además, colectivos de padres de familia y grupos de mujeres cuestionaron la decisión al considerar que no se tomó en cuenta a las familias donde ambos padres trabajan.

Señalan que el largo periodo sin actividades escolares podría generar una crisis de cuidados infantiles que, en muchos casos, recaería principalmente en las mujeres.

Por otro lado, algunos sectores consideran que la medida también podría ayudar a disminuir tensiones sociales y posibles movilizaciones de sindicatos magisteriales como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durante el Mundial 2026, ya que el personal docente concluiría actividades administrativas el 12 de junio.

Incluso, medios internacionales ya comenzaron a reportar el cambio en el calendario escolar mexicano, lo que ha abierto un debate sobre las consecuencias educativas, sociales y económicas de la medida.

¿Cuándo será el regreso a clases en México en 2026?

Con el nuevo calendario de la SEP, el ciclo escolar 2025-2026 terminará oficialmente el 5 de junio de 2026.

Se prevé que el regreso a clases para estudiantes de educación básica ocurra el 31 de agosto de 2026.

Mientras tanto, el Consejo Técnico Escolar iniciaría actividades el 10 de agosto y el periodo de reforzamiento académico se llevaría a cabo del 17 al 28 de agosto.