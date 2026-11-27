Al asegurar que no está solo, el ex fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui reapareció con un audio que grabó mientras se encuentra recluido en la cárcel.

Me ha dicho mi esposa Angélica que no me han dejado morir, que no estoy solo, gracias de corazón César Jáuregui. Ex fiscal de Chihuahua

En la grabación, el exfuncionario que está acusado de traición a la patria por el operativo en El Pinal, extendió un agradecimiento a quienes dijo, se mantienen en lucha para apoyarlo en su proceso.

Cabe destacar que César Jáuregui se encuentra recluido en el penal del Altiplano debido a los hechos ocurridos durante el operativo en el que murieron dos agentes de la CIA que operaban de forma encubierta.

César Jáuregui difunde audio desde la cárcel; afirma estar bien

A más de un mes de ser detenido por los hechos ocurridos en el operativo de El Pinal, el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui reapareció con un audio en el que aseguró que se encuentra bien.

En dicho material que circula en redes sociales, el exfuncionario sostuvo que a pesar de su situación, va a “estar a la altura de las circunstancias” como siempre ha ocurrido en su carrera.

De la misma forma indicó que por lo que su esposa Angélica le ha comentado, está plenamente consciente de que no lo “han dejado morir” y que por el contrario tiene el apoyo de ciudadanos y militantes del PAN.

Al agradecer el respaldo que se le ha otorgado, destacó la postura de la militancia que dijo, “sigue empujando para que la democracia, para que la consulta a los ciudadanos y los panistas siga adelante”.

Finalmente, César Jáuregui hizo un llamado para continuar en la lucha ante la “enorme injusticia” de la que asegura ha sido víctima, pues aseveró que sus esfuerzos no serán en vano.

🔵César Jáuregui envió un mensaje de audio a ciudadanos y militantes del PAN, en el que agradeció las muestras de apoyo que ha recibido y aseguró que se encuentra bien. También afirmó que no está solo y que enfrentará las circunstancias con entereza.



El exfiscal de Chihuahua… pic.twitter.com/9asVQcKQyk — Azucena Uresti (@azucenau) November 27, 2026

César Jáuregui se encuentra en la cárcel por el operativo en El Pinal

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui fue detenido el 17 de octubre de 2026 por la Fiscalía del estado debido a que se le acusó de ejercicio ilegal del servicio público durante el operativo de El Pinal.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputó traición a la patria por permitir la intervención de agentes extranjeros sin autorización federal en acciones reservadas al Estado mexicano.

Vinculan a proceso a César Jáuregui por el delito de traición a la patria (Yazmín Betancourt)

El operativo ocurrió del 17 al 19 de abril de 2026 en El Pinal, Chihuahua, donde participaron agentes de la CIA y en el que murieron dos de ellos, así como dos mexicanos tras un accidente carretero.

El 24 de octubre de 2026, un juez federal vinculó a proceso a César Jáuregui por traición a la patria, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y lo envió al penal del Altiplano, en el Estado de México.

La defensa de César Jáuregui busca impugnar la vinculación, mientras la Fiscalía de Chihuahua mantiene abierta una causa estatal paralela por delitos del fuero común derivados del mismo operativo.