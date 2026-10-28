Un audio filtrado de César Jáuregui confirmaría que existe una respuesta de Estados Unidos sobre el caso El Pinal, operativo que incluyó a la CIA y por el cual se le acusa de traición a la patria.

Hay una contestación que envió la embajada de Estados Unidos...No vamos a poder conocer qué contestó el gobierno norteamericano porque fue clasificada y reservada como información confidencial. César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua

Sin embargo, en el material difundido, el exfiscal de Chihuahua sostiene que la información enviada por la Embajada de Estados Unidos fue clasificada como confidencial y reservada por el Gobierno de México.

Aunque César Jáuregui asegura que la respuesta estadounidense podría contener elementos relevantes para esclarecer lo ocurrido, advierte que su estatus clasificado impide que sea consultada.

César Jáuregui (Cuartoscuro / Manuel Sánchez)

Respuesta de Estados Unidos fue clasificada por el Gobierno de México, asegura César Jáuregui

Durante la audiencia celebrada el pasado viernes, un audio filtrado de César Jáuregui confirmaría que Estados Unidos respondió por el operativo contra un narcolaboratorio en El Pinal, en el que murieron agentes de la CIA.

Según el exfuncionario, la contestación fue enviada por la Embajada de Estados Unidos y recibida por el Gobierno de México, el cual la clasificó casi de manera inmediata.

Ahí hay probablemente elementos y datos que prueben algo que al gobierno no le interese que se pruebe. Pero ya hay información oficial del gobierno de Estados Unidos. César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua

La declaración ocurrió luego de que el exfiscal cuestionara las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) para acusarlo de traición a la patria.

Foto probaría que agentes de la CIA en Chihuahua portaban armas y uniformes (Cortesía)

César Jáuregui pide reclasificar delito y niega traición a la patria

Durante la audiencia, César Jáuregui afirmó que las investigaciones de la Fiscalía no han demostrado que cometiera traición a la patria, ni su implicación en una supuesta intervención no autorizada de la CIA.

Hubo pruebas técnicas y hubo exhaustividad en las declaraciones y hubo comportamientos telefónicos y hubo seguimientos con GPS y nada me referenció ni con los elementos ni en conversaciones con nadie. César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua

Incluso, pidió que se reclasificara el delito, ya que, aunque admitió que pudo haber irregularidades durante el operativo, dijo que eso no necesariamente representa traición a la patria.

En su defensa, comentó que él mismo pidió la participación de cerca de 50 elementos de la Sedena, por lo que no tendría sentido haberlos solicitado si el operativo hubiese sido ilegal.