El Poder Judicial de la Federación admitió el recurso de la defensa de César Jáuregui, exfiscal general de Chihuahua, contra la resolución que lo vinculó a proceso por el delito de traición a la patria.

La defensa de César Jáuregui confirmó que el recurso fue admitido y reveló que ya se determinó la fecha en la que se realizará la audiencia de alegatos.

Admiten impugnación contra acusación de traición a la patria en el caso César Jáuregui

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito determinó que la impugnación de la vinculación a proceso de César Jáuregui cumple con los requisitos, por lo que admitió el recurso.

La apelación busca que una autoridad judicial revise la determinación que mantiene al exfiscal de Chihuahua sujeto a proceso penal. Aunque la recepción del recurso no significa que la vinculación haya sido revocada.

Caso César Jáuregui: admiten recurso contra acusación por traición a la patria (Redes sociales)

Tras admitir el recurso de apelación, el tribunal programó la audiencia de alegatos para el próximo miércoles 20 de enero de 2027 a las 11:30 horas, que se realizará a través de videoconferencia.

Cabe recordar que César Jáuregui ha sido acusado de traición a la patria luego de, presuntamente, permitir la participación de agentes de la CIA de Estados Unidos en un operativo antidrogas en Chihuahua.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a César Jáuregui de permitir la intervención de cuatro agentes extranjeros en territorio mexicano, de los cuales, dos murieron en un accidente automovilístico.