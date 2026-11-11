Geovanna Bañuelos defendió la asignación de recursos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 a los CENDI (Centro de Desarrollo Infantil) y aseguró que no se trata de un pago de favores para su partido.

La senadora del PT hizo dicha aclaración después de que en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se reasignara parte del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) a los CENDI.

La reducción al presupuesto del INE decidida en comisiones se trasladó al programa de Expansión de Educación Inicial de los CENDI, así como a la Agencia Federal de Aviación Civil y la promoción turística.

Geovanna Bañuelos defiende recursos para los CENDI en el Presupuesto 2027: “No es un pago de favores”

Para medios de comunicación, Geovanna Bañuelos descartó que el presupuesto a los CENDI para 2027 se trate de un premio para su partido, por lo que celebra que actualmente se busque regularizar sus programas.

Geovanna Bañuelos aseguró a su vez que durante más de 30 años, el PT ha buscado que se regularice el modelo educativo que beneficie a las primeras infancias como lo sería los CENDI, reconocidas mundialmente.

Geovanna Bañuelos (cortesía )

Ante esto, destacó que con el Presupuesto 2027 se reconozca dicho modelo —que recordó es responsabilidad del Estado— para considerar la regularización de los maestros en los CENDI, ya que tienen los mismos derechos que el resto.

Por su parte, en la discusión de la Cámara de Diputados para la aprobación de dicho presupuesto a los centros, el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, también destacó la importancia de los programas en la primera infancia.

Además de rechazar que los CENDI sean controlados por el PT como acusaron diversos diputados de oposición, por lo que los invitó a visitar los centros y conozcan su proyecto educativo.

Presupuesto 2027 asignará 600 millones de pesos a los CENDI tras recorte al INE

En comisiones se aprobó la propuesta del también diputado del PT, Jorge Armando Ortiz, para aprobar el Presupuesto 2027 con un recorte de 6 mil millones de pesos del INE, para asignar al programa de Expansión de Educación Inicial de los CENDI.

De acuerdo con dicha asignación, los CENDI recibirían 618 millones 17 mil 896 pesos, lo cual fue aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados este martes 10 de noviembre pese a las protestas de la oposición durante la discusión.

Por su parte, los 5 mil millones restantes se reasignarán a la AFAC para mantener la categoría 1 en aviación, así como a la Comisión Nacional de Búsqueda, medio ambiente y mujeres.