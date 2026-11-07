La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular quitar 6 mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE).

Con dicha reducción se perfila que para el ejercicio 2027, la partida presupuestal del INE pase de los 42 mil 274 millones de pesos que solicitó originalmente, a solo 36 mil 274 millones.

El dictamen fue avalado en medio de críticas de diputados de oposición, quienes reclamaron la ausencia de representantes del INE para defender sus recursos de cara a las elecciones 2027.

Cámara de Diputados (ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM / Estrella Josento)

Comisiones en San Lázaro aprueban recorte de 6 mil millones de pesos al INE para 2027

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó en la sesión de hoy 6 de noviembre, un recorte al presupuesto del INE para el ejercicio fiscal del año 2027.

Dicha aprobación se dio en lo particular con 30 votos a favor y 13 en contra, incluyendo el rechazo de Movimiento Ciudadano que tan solo un día antes había votado a favor.

Este nuevo recorte de mil millones de pesos se suma al de cinco mil millones que se había establecido, con lo que ahora el presupuesto del INE sufrirá un ajuste de 6 mil millones.

El monto solicitado originalmente por el INE era de 42 mil 274 millones de pesos, pero tras la decisión en comisiones la Cámara se perfila que quede en solo 36 mil 274 millones.

De los mil millones adicionales aprobados, se busca que 618 millones se reasignan a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), lo cual implica un incremento del 71% en esa partida pública.

Además, se aprobó destinar 361 millones 982 mil pesos al programa de Atención para el Bienestar de las Mujeres y 20 millones de pesos para la Promoción de Destinos Turísticos.

Instituto Nacional Electoral (INE) (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Oposición lamentó ausencia del INE durante discusión

Durante el debate en comisiones, diputados de la oposición reprocharon al INE no haber asistido para defender su presupuesto, tras los escándalos de corrupción de su expresidenta Guadalupe Taddei.

El panista Federico Döring detalló que la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz rechazó presentarse ante los diputados para defender los recursos del instituto durante el pasado mes de octubre.

De la misma forma, Döring advirtió que la funcionaria tuvo miedo de enfrentar la fiscalización ante posibles irregularidades, pues señaló además que es el primer año que no pelean por sus propios empleados.

Por su parte, el diputado de Morena, Mario Miguel Carrillo, justificó el recorte señalando que el dinero del INE no va a sus trabajadores, sino a contratistas que inflan las licitaciones.