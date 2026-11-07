El coordinador la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, presentó una propuesta para aplicar un nuevo recorte al presupuesto del INE por 618 millones 17 mil 896 pesos.

El planteamiento que fue avalado por la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, establece que dichos recursos se usen para el programa de Expansión de la Educación Inicial de la SEP.

Ante la propuesta de Reginaldo Sandoval, el PAN acusó un intento de ejecutar un esquema fraudulento para enriquecerse.

Reginaldo Sandoval (Especial)

Propone Reginaldo Sandoval quitarle más de 600 millones de pesos al INE

En medio de la crisis en el INE, diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo (PT), presentó una reserva al Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

En la propuesta que planteó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el coordinador de la bancada del PT sugirió que se reasignen 618 millones 17 mil 896 pesos del presupuesto del INE.

Con ello, los recursos se transferirían al Ramo 11 de Educación Pública, específicamente al programa U312 de Expansión de la Educación Inicial destinado a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).

Reginaldo Sandoval, coordinador de diputados del PT. (Galo Cañas/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

En caso de que la reserva avalada en comisiones se aprueba en el pleno, el presupuesto del INE pasaría de 37 mil 274 millones 541 mil 672 pesos a 36 mil 656 millones 523 mil 776 pesos.

En tanto, el programa de Educación Inicial al que propuso que se asigne la partida ahora en arcas del INE, subiría de 866 millones 482 mil 104 pesos a mil 484 millones 500 mil pesos.

PAN acusa intento de esquema fraudulento

El planteamiento de Reginaldo Sandoval para recortarle 618 millones de pesos al presupuesto del INE, fue aprobado por la mayoría de integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el legislador del PAN, Héctor Saúl Téllez acusó un esquema fraudulento de carácter electoral por parte del PT, al señalar que la intención es enriquecer al partido.

Durante el debate, Héctor Téllez sostuvo que el plan implica que se avale un desvío de recursos públicos hacia los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), que son operados de forma directa por el PT.

En ese sentido, acusó que se trata de un claro abuso de poder y un manejo discrecional, por lo que ad advirtió afectaciones a la autonomía del INE y riesgos a la transparencia en el ejercicio del presupuesto.