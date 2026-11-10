La discusión del Presupuesto de Egresos 2027 sumó una nueva propuesta en la Cámara de Diputados luego de que el PAN planteara redirigir parte de los recursos asignados al INE para atender problemáticas prioritarias de México.

La bancada del PAN presentó reservas para recortar 5 mil millones de pesos al INE y destinar esos fondos a proyectos relacionados con el abasto de agua y el impulso a nuevos emprendimientos.

La iniciativa para recortar el presupuesto al INE, de cara a las elecciones 2027, abrió el debate sobre el destino del gasto público y las prioridades presupuestales en medio de los retos nacionales.

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PAN busca quitarle 5 mil millones de pesos al INE y usarlos para abasto de agua

En la sesión del martes 10 de noviembre de 2026, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados propuso aplicar un recorte adicional de 5 mil millones de pesos al presupuesto del INE.

El planteamiento que se subió como reservas al dictamen del PEF 2027, fue explicado por el diputado Miguel Ángel Salim Alle, quien señaló que se trata de un par de reservas para reasignar el presupuesto.

Al plantear la reserva ante el pleno de San Lázaro, el diputado del PAN, Miguel Ángel Salim ironizó sobre los recursos del INE al señalar que se trata de “dinero de Guadalupe Taddei”.

Sobre el uso que se buscaría dar al dinero, explicó que la primera reserva se destinaría para un plan denominado “Agua para Todos”, que contempla utilizar 3 mil millones de pesos para combatir el desabasto de agua.

En específico, resaltó que se canalizarían a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para ampliar el suministro del líquido en las colonias que se hayan identificado como las más afectadas.

En torno a la reserva, Miguel Ángel Salim Alle apuntó que es necesario poner más atención en el tema, pues lamento que el INE goce de una partida tan grande mientras hay familias sin agua potable.

PAN ironiza sobre recursos del INE; es “dinero de Taddei”

Al plantear las reservas en la discusión del PEF 2027, el diputado del PAN afirmó que redireccionar los fondos originalmente asignados al INE, no afectaría las partidas destinadas a Morena, PT ni PVEM.

Aseveró que el dinero que se busca usar para atender el desabasto de agua, no tocará los recursos de los partidos, pues en tono irónico afirmó que se tratan de fondos de Guadalupe Taddei.

No es una reserva que toque el dinero del Presupuesto de la Federación y mucho menos que afecte las propuestas de los Grupos Parlamentarios, de Morena, de PT o del Verde, es una reserva que toca el dinero de Taddei, del INE de Taddei. Miguel Ángel Salim. Diputado del PAN

Además, sobre la segunda reserva señaló que se trata de destinar 2 mil millones de pesos del presupuesto del INE a la Secretaría de Economía para un Programa Nacional de Capital Semilla.

Por medio de él, detalló, se podrían otorgar apoyos de 50 mil a 500 mil pesos para nuevos negocios, lo cual devendría en la creación de hasta un millón de empleos nuevos.