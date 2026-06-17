Al advertir que “no es ningún delito”, el diputado del PT en el Congreso del estado de San Luis Potosí, Tomás Zavala, se defendió de las críticas por usar un reloj de lujo.

“Eso no es ningún delito, ¿o es un delito?" Tomás Zavala. Diputado del PT en San Luis Potosí

Así lo sentenció el legislador local en medio de la polémica que se desató tras ser exhibido usando un reloj Cartier con un costo mayor a los 350 mil pesos.

Ante las críticas, Tomás Zavala insistió en que no ha incurrido en ninguna actividad delictiva y se excusó al señalar que es un exitoso empresario con más de 30 años de trayectoria.

Tomás Zavala se defiende de críticas por usar reloj de 350 mil pesos

El periodista Jorge García Orozco reportó que el diputado de la bancada del PT en el Congreso de San Luis Potosí, Tomás Zavala, suele usar prendas muy costosas.

Al respecto, indicó que el legislador estatal ha sido visto usando un reloj Cartier Santos Full Diamond VS1 Naturales que tiene un precio de lista de 356 mil 400 pesos.

Exhiben a Tomás Zavala por usar un costoso reloj Cartier (Tomás Zavala González/Facebook)

El tema desató una oleada de críticas en contra del diputado que percibe un salario mensual de 132 mil pesos, ante lo cual ya se pronunció.

Durante una breve entrevista con medios locales, Tomás Zavala refirió que tanto ese reloj como otras prendas por las que fue exhibido, no las ha comprado con su salario como legislador.

Lo anterior debido a que tiene más fuentes de ingresos porque es un empresario con presencia en varios giros, aunque no ofreció mayores detalles sobre ellos.

““Eso no es ningún delito, ¿o es un delito? Yo soy un hombre empresario desde hace 30 años más o menos, entonces imagínate, nada qué ver” Tomás Zavala. Diputado del PT en San Luis Potosí

Tomás Zavala afirma que nunca le ha robado nadie

Cuestionado sobre el costoso reloj Cartier con el que ha sido captado en diversas oportunidades, Tomás Zavala insistió en desestimar las críticas, pues dijo que no ha incurrido en ningún delito.

Tras explicar que tiene una trayectoria empresarial de más de 30 años, pues tiene distintos negocios como el de transporte de servicio público federal, sentenció que no le ha robado a nadie.

“Lo que yo tengo yo me lo gano, a nadie he robado, al pueblo no le estoy robando. No sé por qué tan crítica, no lo entiendo” Tomás Zavala. Diputado del PT en San Luis Potosí

En ese sentido, resaltó que a diferencia de otros políticos, él no engaña a la población, pues mientras hay quienes esconden sus recursos, él ha sido un diputado que no busca mentirle al pueblo.